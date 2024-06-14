Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Her gün gezdiriyor... 'Scooter'lı köpek mahallenin fenomeni!

        Sahiplendiği köpeği scooterla gezdirip salıncağa bindiriyor

        Aydın'da 78 yaşındaki Muharrem Yılmaz, 2 yıl önce sahiplendiği Toprak isimli köpeğini her gün scooter ile gezdirip salıncağa bindiriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aydın'ın Girne Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 7 torun sahibi Muharrem Yılmaz, hayvanları çok sevdiği için 2 yıl önce bir restoranın bahçesinde gördüğü sahipsiz köpek yavrularından birini sahiplendi.

        2

        Torunlarına ait scooter ile köpeğinin oynadığını gören Yılmaz, o günden sonra scootera bindirdiği köpeğiyle uzun yürüyüşlere çıkmaya başladı.

        3

        Parktaki salıncaklara binmeyi de seven köpeği için bahçesine meyve kasasından salıncak yapan Yılmaz, günlerini köpeğiyle geçiriyor.

        4

        Muharrem Yılmaz, Toprak adını verdiği köpeğini çok sevdiğini ve onunla vakit geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

        5

        TOPRAK MAHALLENİN DE MASKOTU OLDU

        Hayatında ilk kez bir köpek sahiplendiğini belirten Yılmaz, "Toprak'ı çok severim. Benim çocuklarım 'acaba babam bizi böyle gezdirdi mi?', 'Babam, Toprak'ı bizden çok seviyor' diyor. 

        6

        Bu yaşımda onunla oynamaktan hoşlanıyorum. Toprak benim her şeyim oldu. Evde bir çocuk gibi. Benim zaman geçireceğim başka bir şeyim yok. Yedi torun var bir de bu sekiz oldu" dedi.

        7

        Ayağında protez bulunduğunu, buna rağmen her gün 2 kilometreye yakın yürüyerek köpeğini scooter ile gezdirdiğini söyleyen Yılmaz, "Bundan mutlu oluyorum. Onu gezdirmek, bakmak beni daha mutlu ediyor. Yorulduğumu bile hissetmiyorum, her gün bindiriyorum. Onunla daha mutluyum" diye konuştu.

        8

        Mahalle muhtarı Şule Çıvrakoğlu da Toprak'ın adeta mahallenin maskotu haline geldiğini, Yılmaz'ın çevresindekilere de hayvan sevgisi aşıladığını dile getirdi.

         

        9
        10
        11
        12
        13
        #scooterla gezen köpek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Fırtınayla karışık dolu yağışı başkenti vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G7 Zirvesi'nde
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Şoke eden olay! Datça'da denizde 3 ölüm!
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Otoyol ve sınır kapılarında yoğunluk
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        Muğla'da başladı, Denizli'ye sıçradı!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        İşte doğru sanılan yanlışlar!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Çekyalı iş kadını Ankara'da cinayete kurban gitti!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vahşet kurbanı anne-oğul tek tabutta!
        Vergi paketinin detayları
        Vergi paketinin detayları
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Hücre yenilenmesini sağlayan gençlik iksiri  
        Serinleten saklı cennet
        Serinleten saklı cennet
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Artık ekonomi sınıfında uçuyor
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Meloni Biden'ı beklerken böyle sıkıldı
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Sedef Güler cinayetinde en önemli delili evde unuttular!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Türkiye bu stada odaklandı!
        Hepi topu dondurma ama…
        Hepi topu dondurma ama…
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Bayram için kültür sanat ajandası!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Futbol şöleni bugün başlıyor!
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
        Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?