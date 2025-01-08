’Sahipsizler bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu Sahipsizler dizisinin başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Turgut Tunçalp, Reha Özcan ve Enes Koçak paylaşıyor. Sahipsizler 8. bölüm tarihi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı yok mu? İşte, 8 Ocak 2025 Star TV yayın akışı ve detaylar.