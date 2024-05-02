SAHOL-Sabancı Holding Hisse Senedi Temettü ne zaman yatacak?

Açıklamada, "6 milyar 181 milyon 406 bin TL nakit kâr payı dağıtılmasına, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294 milyon 200 bin TL ödenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, nakit kar payı ödemelerine 2 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir" denildi.

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, bir şirketin dönem karından, belli bir miktarı nakit para olarak hisse sahiplerine dağıtmasıdır.