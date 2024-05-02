Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.170,62 %1,24
        DOLAR 32,3675 %-0,37
        EURO 34,6855 %-0,37
        GRAM ALTIN 2.390,41 %-1,33
        FAİZ 44,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 27,23 %-2,26
        BITCOIN 57.642,00 %0,61
        GBP/TRY 40,5588 %-0,37
        EUR/USD 1,0699 %-0,12
        BRENT 84,10 %0,79
        ÇEYREK ALTIN 3.908,33 %-1,33
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler SAHOL-Sabancı Holding Hisse Senedi Temettü ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        SAHOL-Sabancı Holding Hisse Senedi Temettü ne zaman yatacak?

        Yatırımcıların yakından takip ettiği Sabancı Holding Hisse Senedi Temettü tarihini duyurdu. Sabancı Holding (SAHOL), 2 Nisan'da yaptığı KAP açıklamasında yatırımcılarına hisse başı net 2,6487000 TL temettü dağıtım kararı aldığını açıklamıştı. Peki SAHOL-Sabancı Holding Hisse Senedi Temettü yattı mı, bugün mü yatacak, saat kaçta yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 12:11 Güncelleme: 02.05.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SAHOL-Sabancı Holding Hisse Senedi temettü dağıtım kararını açıkladı. Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şirketin kâr payı dağıtım teklifinin belirlendiği bildirildi. İşte detaylar

        2

        SAHOL-SABANCI HOLDİNG HİSSE SENEDİ TEMETTÜ DAĞITIM KARARI

        Sabancı Holding temettü dağıtımıyla ilgili kararını açıkladı.

        Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, temettü ödemesinin 6 Mayıs 2024'te yapılması planlanıyor. Sabancı Holding (SAHOL), 2 Nisan'da yaptığı KAP açıklamasında yatırımcılarına hisse başı net 2,6487000 TL temettü dağıtım kararı aldığını açıklamıştı. Temettünün ne zaman ödeneceği sorusu da yanıtını buldu.

        Sabancı Holding, temettüsüne ilişkin ödeme 2 Mayıs'ta yapılırken, 6 Mayıs tarihinde ise yatırımcıların hesaplarına geçecek.

        3

        Açıklamada, "6 milyar 181 milyon 406 bin TL nakit kâr payı dağıtılmasına, Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na brüt 294 milyon 200 bin TL ödenmesine, kalan tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, nakit kar payı ödemelerine 2 Mayıs 2024 tarihinde başlanmasına karar verilmiştir" denildi.

        TEMETTÜ NEDİR?

        Temettü, bir şirketin dönem karından, belli bir miktarı nakit para olarak hisse sahiplerine dağıtmasıdır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        ABD polisi korkunç cinayeti araştırıyor
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Aşk iddialarına yanıt
        Aşk iddialarına yanıt
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        Komanda bıçaklı katil! Tanımadığı kişiyi öldürdü
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        ABD'deki Gazze protestolarında gerilim tırmanıyor
        Et arttı, süt azaldı
        Et arttı, süt azaldı
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?
        Kutup denizlerindeki balıklar neden donmaz?