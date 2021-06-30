'Şahsiyet'in ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonŞahsiyet 2. bölüm tanıtım: Ben bir şey yapmadım ki... Siz yaptınız!
ABONE OL

'Şahsiyet'in ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

Show TV ekranlarında TV'de ilk kez izleyici ile buluşan, Ay Yapım imzalı fırtınalar estiren dizi Şahsiyet'in ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Agâh'ın işlediği cinayet sonrasında Nevra'nın hayatı hızla değişirken heyecan hız kesmiyor. Katilin Nevra'yı tanıyor oluşu dikkatleri çekerken, Agâh'ın bir sonraki hamlesi şimdiden merakla bekleniyor

Şahsiyet 2. bölüm tanıtım: Ben bir şey yapmadım ki... Siz yaptınız!
"Ben bir şey yapmadım ki... Siz yaptınız!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Alzheimer teşhisi koyulan Agâh Beyoğlu'nun (Haluk Bilginer),nasıl olsa her şeyi unutacağının farkına vararak yola çıktığı Şahsiyet'te heyecan ve aksiyon hız kesmiyor, soluksuz izlenecek bir hikaye izleyiciyle buluşuyor. Şahsiyet'in ekrana gelen ilk bölümünde daha önceki yıllarda iki kez birini öldürmeye çalışmış ancak tetiği çekememiş olan Agâh Beyoğlu, alzheimer olduğunu öğrenir. Can dostu kedisine su vermeyi unutunca kendisinde olan sorunu fark eden ve doktora giden Agâh, alzheimer başlangıcındadır.

Hikayenin bir diğer ana karakteri Nevra (Cansu Dere) ise cinayet bürodaki tek kadın polistir ve bürodaki herkes tarafından dışlanmaktadır. Mutsuz olan Nevra'nın tek amacı; iyi bir polis ve iyi bir insan olabilmektir. Amiri tarafından sahaya çıkmaması söylenen ve evrak işleriyle ilgilenen Nevra, sonunda istifa etmeye karar verdi ancak amiri tarafından istifası kabul edilmedi ve beş günlük kafa iznine çıkmasına karar verildi. Diğer tarafta yaptığı ve yapacağı şeyleri unutacağını fark eden Agâh Beyoğlu, harekete geçti. Eski bir evde bulunan dosyadan adres alan Agâh, ardından arabasının plakasını değiştirip eskiden çalıştığı adliyenin odasından bazı dosyalar ve silahlar aldı.

Daha sonra da orayı benzin dökerek ateşe verdi. Agâh, dosyalarda belirlediği kişileri öldürmeye başladı. İlk öldürdüğü kişinin alnına ise "Bugün bir kızla tanıştım. Adı Nevra Elmas." yazdı. Bu şoke edici olay ile Nevra işine yeniden geri döndü. Peki emekli adliye memuru Agâh ile cinayet büronun tek kadın polisi Nevra’nın yollarının kesişmesiyle neler yaşanacak?

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak’ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.

Şahsiyet, yeni bölümüyle 6 Temmuz Salı saat 23.15'te Show TV'de!

İşte Şahsiyet'in 2. Bölüm Tanıtımı;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emmy Ödüllü dizi 'Şahsiyet' TV'de ilk kez izleyiciyle buluştu
TELEVİZYONEmmy Ödüllü dizi 'Şahsiyet' TV'de ilk kez izleyiciyle ...
Cam Tavanlar 4. bölüm tanıtımları: Aşk dolu bir bölüm geliyor!
TELEVİZYONAşk dolu bir bölüm geliyor!
Reyting sonuçları 29 Haziran | AB ve total reyting sonuçları açıklandı
TELEVİZYONReyting sonuçlarında kim birinci oldu?
Ada Masalı 4. yeni bölüm fragmanı yayında! Ada Masalı 3. son bölüm
TELEVİZYONAda Masalı yeni fragman yayında
Baht Oyunu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baht Oyunu 3. son bölüm
TELEVİZYONBaht Oyunu yeni fragman yayında
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisine mi katılacak?
TELEVİZYONBiran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisine mi katılacak?
Baht Oyunu Bora kimdir? Aytaç Şaşmaz kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONBaht Oyunu Bora kimdir?
Cansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?
TELEVİZYONCansu Dere Sadakatsiz'den ayrılıyor mu?
Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix açıkladı mı? Aşk 101 2. sezon hangi tarihte başlıyor?
TELEVİZYONAşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Şahsiyet konusu nedir? Şahsiyet ne zaman, nerede çekildi? İşte Şahsiyet oyuncu kadrosu
TELEVİZYONŞahsiyet dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?