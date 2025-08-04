Sahte medyum yine dolandırdı! Olay, Sakarya'da meydana geldi. Kendisini sosyal medyadan metafizik uzmanı olarak tanıtan üfürükçünün yeni mağdurları ortaya çıktı. Sahte medyumun oyunu yine aynıydı. Aileyi önce kendilerine büyü yapıldığına inandırmış, ardından da o büyüyü bozma vaadiyle paralarını almıştı. Düştükleri tuzağı anladıklarında ise artık çok geçti.

Habertürk Giriş: 04.08.2025 - 19:28 Güncelleme: 04.08.2025 - 19:28 facebook

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