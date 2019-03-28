Rönesans döneminin en önemli ressamlarından İtalyan Sandro Botticelli'nin sahte olduğu sanılan tablosu gerçek çıktı.

İHA'nın haberine göre İngiliz uzmanlar, imitasyon olduğu düşünülen Botticelli'nin Narlı Madonna adlı tablosunun temizlerken gerçek olduğunun anlaşıldığını açıkladı.

İngiliz uzmanlar, eserin üzerindeki kalın sarı verniği kazıdıktan sonra tablonun gerçek olduğunun anlaşıldığını vurgulayarak, kapsamlı testler sonucu Botticelli'nin 15. yüzyılda Floransa'da eserlerini ürettiği bir atölyeden çıktığının tespit edildiğini ifade etti.

English Heritage'dan Rachel Turnbull, "Resim biçemsel olarak imitasyon olamayacak kadar gerçeğe yakın. Ayrıca kullanılan kavak tuval gibi malzemeler, aynı zamanda kullanılan teknik, aynı döneme ait" dedi.

Cambridge Üniversitesi'nden Sanat Tarihi Profesörü Paul Joannides, "Floransalı diğer çağdaş ressamlar gibi Botticelli de, popüler olan eserlerinin daha uygun fiyatlı versiyonlarını ve adaptasyonlarını yaptığı bir aktif atölyeye sahipti" ifadelerini kullandı.

Narlı Madonna tablosunun orijinali Floransa'daki Uffizi sanat galerisinde sergileniyor.