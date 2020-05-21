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Kamu Bilişim Zirvesi teknoloji dünyasını bu kez dijital ortamda bir araya getirdi. Koronavirüs nedeniyle online düzenlenen programa, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu katıldı.

Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan konuşmasında salgının görüldüğü ilk günlerden itibaren elektronik haberleşme ve posta sektörleri için birçok tedbiri hayata geçirdiklerinden bahsetti. Salgın sürecinde internet kullanımının arttığına dikkat çeken Sayan, "Son üç aylık dönemin verileri karşılaştırıldığında, sabit genişbant kullanımı geçen döneme göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterirken, mobil veri kullanımı ise yüzde 5.7 arttı. Aldığımız tedbirler ve anlık izlemelerimizle bu süreçte herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemiş olmasından memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Ekibi'nin (USOM),bu süreçte yoğun çalışmalar yürüttüğünü dile getirerek, SOME İletişim Platformu üzerinden Covid-19 ile alakalı tehdit istihbarat raporunun yayınlandığını, 42 zararlı yazılım incelemesiyle 569 zararlı yazılım bilgisinin paylaşıldığını söyledi.

Bu süreçte 146 sahte konferans uygulaması tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapıldığını aktaran Sayan, "Uzaktan yönetim servisleri taranarak 7 bin 816 zafiyet tespit edildi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli uyarılar yapıldı. Covid-19 ile alakalı 482 zararlı dropper ve komuta kontrol merkezi engellendi. Yapay zeka kullanılarak Covid-19 ile alakalı alan adlarına yönelik taramalar da yapılmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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‘DÖNÜŞÜME AYAK UYDURAN BİR ADIM ÖNDE OLACAK’

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da Covid-19 sürecinde sanal ortamın daha fazla önem kazandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Hepimizin bildiği gibi sanal olarak sunulan eğitim öğretim programları da bu süreçte öğrenciler için kaçınılmaz oldu. Eğitim sisteminin bir süre daha örgün olarak devam edilemeyeceği düşünüldüğünden birçok üniversite ve okul dönemin geri kalanını çevrimiçi öğrenimle sürdürme kararı aldı. Kurumumuz BTK Akademi bünyesinde yazılım alanında gençlere yönelik çalışmalar yaptı ve sürecin verimli geçirilmesi adına öğrencileri bu hizmeti kullanmaya yönlendirdi. Kurumumuzun da işletmecilerle koordinasyon sağlamasıyla ücretsiz ilave internet kampanyaları düzenlenerek bu süreçte oluşabilecek etkiler minimuma indirildi. Eğitim sistemi sadece öğrencileri değil içerik sağlayan öğretmenleri ve organizasyonu sağlayan yöneticileri de değiştirdi, değişen öğretim tekniklerine uyum sağlamaya yönlendirdi. Eğitim sisteminde bu dönüşüme ayak uydurabilen ülkelerin ve okulların bundan sonraki süreçte bir adım önde olacağı unutulmamalı.”