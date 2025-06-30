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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Saint-Maximin komşuya gidiyor - Fenerbahçe Haberleri

        Saint-Maximin komşuya gidiyor

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de olan Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'e Olympiakos'tan talip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 12:17 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:17
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        Saint-Maximin komşuya gidiyor!
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        Geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve başarısını sürdürmek isteyen Olympiakos, Al Ahli'den Allan Saint-Maximin'i istiyor.

        Yunan basınının haberine göre; Olympiakos yönetimi, Fransız yıldız Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

        Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın gelecek sezon planlarında kilit bir rol oynayabilir.

        PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezon sarı laciverli formayla 31 maça çıkan Maximin, 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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