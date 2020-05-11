Her yıl büyük öykücü Sait Faik Abasıyanık'ın ölüm yıldönümü olan Mayıs ayında verilen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın 66'ncısı sahibini buldu.Darüşşafaka Cemiyeti ile İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’na bu yıl yazar Ethem Baran, Döngel Dünya adlı kitabıyla ödüle layık görüldü.

Ethem Baran

Doğan Hızlan’ın Başkanlığı’nda toplanan Hilmi Yavuz, Nursel Duruel, Prof. Dr. Jale Parla, Metin Celâl, Prof. Dr. Murat Gülsoy ve Beşir Özmen’den oluşan Sait Faik Hikâye Armağanı Jürisi, ödül gerekçesini şöyle açıkladı: “Sait Faik’in özellikle son yıllarında ağırlık verdiği “doğa”nın şiirsel bir söylemle inşasına ilişkin biçemini, özgün bir dile getirişle yeniden ürettiği gerekçesiyle Ethem Baran'ın, Döngel Dünya adlı eserine oy birliğiyle verilmiştir.”

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem ödüle ilişkin şunları söyledi: “Bu yıl 66’ncısını düzenlediğimiz Sait Faik Abasıyanık Armağanı'na başvurular her geçen gün bir önceki seneden daha fazla oluyor. Jürimiz ödülü Ethem Baran'ın Döngel Dünya isimli kitabına layık gördü. Yazarımızı tebrik ediyor, yolunun açık olmasını diliyoruz. Sait Faik’i yüceltmek ve yaşatmak için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz”.

Sait Faik Abasıyanık

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Ahmet Salcan ödüle layık görülen “Döngel Dünya” yazarı Ethem Baran’ı ve yayıncısı İletişim Yayınları’nı içtenlikle kutladığını belirtti: “Bu yılki jüri hazırlığı olağanüstü koşullarda sürdü. Jürimize armağanı zamanında duyurabilmemizi sağladıkları için ayrıca şükranlarımızı sunuyoruz. Sait Faik’in öykü bayrağı her yıl, daha da güçlü bir birikimle havalanıyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları olarak bu saygın ödüle katkı sağlamak bir onurdur."