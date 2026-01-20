Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Şakalaşırken kırılan camın içine düştü | Son dakika haberleri

        Şakalaşırken kırılan camın içine düştü

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı cam kırılan genç, iş yerinin içine düştü. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 01:17 Güncelleme: 20.01.2026 - 01:20
        Şakalaşırken kırılan camın içine düştü
        İHA'nın haberine göre; olay, Siverek ilçesi Gerger Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen 3 arkadaş şakalaşmaya başladı. Bu sırada gençlerden biri dengesini kaybederek bir iş yerinin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, genç kırılan camdan içeri düştü.

        Kısa süre sonra kendi imkânlarıyla iş yerinden çıkan gencin ayakta durmakta zorlandığı ve sendelediği görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederken, arkadaşlardan birinin olay yerinden kaçtığı, diğer 2 kişinin ise vatandaşlara durumu anlatmaya çalıştığı öğrenildi. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

