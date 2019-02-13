Yıkılan stadın hikayesi belgesel oldu

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre yeni stadın yapımı için TOKİ'ye devredilen ve Millet Bahçesi yapılması kararlaştırılan Sakarya Atatürk Stadyumu'nun yıkımı geçen ay tamamlandı. 1965'te kurulan ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Tuncay Şanlı gibi birçok efsane futbolcu yetiştiren Sakaryaspor ile özdeşleşen stadyum hakkında Akademi Sakaryaspor Derneği tarafından çekilen belgesel filmi de geçen hafta gerçekleştirilen galanın ardından vizyona girdi. 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen galada Sakaryaspor'un efsane isimleri de yerini aldı.
DEPREM DE KAZA DA VAR...
Sakaryaspor'da futbol oynamış ve yöneticilik yapmış çok sayıda ismin buluştuğu belgeselde taraftarlardan kulübün çalışanlarına kadar birçok isim yer aldı. Kulübün yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Marmara Depremi ve 2002'de Sivasspor deplasmanına giderken meydan gelen kazaya da yer verildi.
2 yıl önce 80 kişilik taraftar grubu tarafından kurulan Akademi Sakaryaspor'un kurucularından olan Fuat Saltık, "Bu bir taraftar grubu değil, fikir ve proje grubu. Bu 80 kişi çok farklı mesleklerde kendini geliştirmiş, farklı düşünebilen ve farklı görebilen bir grup. Bu farklı düşünceleri bir araya topladık. Akademi Sakaryaspor olarak ve tek hedefimiz güzel bir Sakarya şehri. Bunun için farklı proje ve fikirlerin tartışıldığı bir platform yarattık ve burada Sakaryaspor'un, Sakarya'nın geçmişine sağladığı katkıyı dikkate alarak bir belgesel filmi organize ettik" diye konuştu.
"SAKARYASPOR EN İYİ YOLDU"
İnsanların ait olmakla ilgili bir dürtüsünün olduğunun altını çizen Saltık, "Doğduğunuzda anne ve babanızla tanıştığınız anı hatırlamazsınız. Sakaryaspor Atatürk Stadyumu'da bu şekilde çok hatırlanmayan ancak kaybedildiği an gerçekten insanı derinden yaralayan bir evdi. Sosyal canlılar olarak biz insanların ait olmakla ilgili bir dürtüsü var, Sakaryaspor bizler için bir yere ait olmanın en iyi yoluydu. Bir araya geldiğimizde kendimizi daha güçlü hissettiğimiz önemli bir okuldu bu nedenle bu stadın bizim için anlamı büyük" şeklinde konuştu.
"İNANILMAZ BİR TARİHİ VAR"
Akademi Sakaryaspor Üyesi Eray Şık da "O stadın inanılmaz bir tarihi var, yaşanmışlıkların olduğu ve Türkiye çapında önemli başarıların elde edildiği bu stadın sessiz bir şekilde yıkılmasına gönlümüz razı gelmedi. Akademi Sakaryaspor Derneğini kurduktan sonra ilk projemiz olan ‘Bizim Stat' projemizi hayata geçirdik. Statta emeği geçen herkesi projemize kattık. Bu statta futbol oynamış futbolcular, yöneticilerimizle bir araya gelerek onların duygularını bu projemize aktardık" ifadelerini kullandı.
RENKLERİ AVUKATIN ÜZERİNDEKİ KIYAFETTEN
Sakarya'da gösterime giren ve ilk günden itibaren kapalı gişe oynamaya devam eden 1 saat 55 dakikalık belgeselde Sakaryaspor'un renklerinin pek bilinmeyen hikayesi de yer aldı. Bu hikayeyi Sakaryaspor taraftarı olan Erol Girişken belgeselde anlattı. Sakaryaspor'un Kurucu Başkanı Ethem Boran, yanından geçen dönemin sevilen isimlerinden avukat Zerrin Batmaz'ın üzerindeki kıyafetlerin renginden Sakaryaspor'un renklerine karar vermişti. O gün üzerinde yeşil bluz ile siyah etek olan Zerrin Batmaz da Sakaryaspor'un kurucuları listesinde 2 numarada yer almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.