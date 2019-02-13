Yıkılan stadın hikayesi belgesel oldu

Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre yeni stadın yapımı için TOKİ'ye devredilen ve Millet Bahçesi yapılması kararlaştırılan Sakarya Atatürk Stadyumu'nun yıkımı geçen ay tamamlandı. 1965'te kurulan ve Türk futboluna Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Tuncay Şanlı gibi birçok efsane futbolcu yetiştiren Sakaryaspor ile özdeşleşen stadyum hakkında Akademi Sakaryaspor Derneği tarafından çekilen belgesel filmi de geçen hafta gerçekleştirilen galanın ardından vizyona girdi. 250 kişinin katılımıyla gerçekleşen galada Sakaryaspor'un efsane isimleri de yerini aldı.

DEPREM DE KAZA DA VAR...



Sakaryaspor'da futbol oynamış ve yöneticilik yapmış çok sayıda ismin buluştuğu belgeselde taraftarlardan kulübün çalışanlarına kadar birçok isim yer aldı. Kulübün yaşadığı şampiyonlukların yanı sıra Marmara Depremi ve 2002'de Sivasspor deplasmanına giderken meydan gelen kazaya da yer verildi.

2 yıl önce 80 kişilik taraftar grubu tarafından kurulan Akademi Sakaryaspor'un kurucularından olan Fuat Saltık, "Bu bir taraftar grubu değil, fikir ve proje grubu. Bu 80 kişi çok farklı mesleklerde kendini geliştirmiş, farklı düşünebilen ve farklı görebilen bir grup. Bu farklı düşünceleri bir araya topladık. Akademi Sakaryaspor olarak ve tek hedefimiz güzel bir Sakarya şehri. Bunun için farklı proje ve fikirlerin tartışıldığı bir platform yarattık ve burada Sakaryaspor'un, Sakarya'nın geçmişine sağladığı katkıyı dikkate alarak bir belgesel filmi organize ettik" diye konuştu.

"SAKARYASPOR EN İYİ YOLDU"



İnsanların ait olmakla ilgili bir dürtüsünün olduğunun altını çizen Saltık, "Doğduğunuzda anne ve babanızla tanıştığınız anı hatırlamazsınız. Sakaryaspor Atatürk Stadyumu'da bu şekilde çok hatırlanmayan ancak kaybedildiği an gerçekten insanı derinden yaralayan bir evdi. Sosyal canlılar olarak biz insanların ait olmakla ilgili bir dürtüsü var, Sakaryaspor bizler için bir yere ait olmanın en iyi yoluydu. Bir araya geldiğimizde kendimizi daha güçlü hissettiğimiz önemli bir okuldu bu nedenle bu stadın bizim için anlamı büyük" şeklinde konuştu.

"İNANILMAZ BİR TARİHİ VAR"



Akademi Sakaryaspor Üyesi Eray Şık da "O stadın inanılmaz bir tarihi var, yaşanmışlıkların olduğu ve Türkiye çapında önemli başarıların elde edildiği bu stadın sessiz bir şekilde yıkılmasına gönlümüz razı gelmedi. Akademi Sakaryaspor Derneğini kurduktan sonra ilk projemiz olan ‘Bizim Stat' projemizi hayata geçirdik. Statta emeği geçen herkesi projemize kattık. Bu statta futbol oynamış futbolcular, yöneticilerimizle bir araya gelerek onların duygularını bu projemize aktardık" ifadelerini kullandı.

RENKLERİ AVUKATIN ÜZERİNDEKİ KIYAFETTEN



Sakarya'da gösterime giren ve ilk günden itibaren kapalı gişe oynamaya devam eden 1 saat 55 dakikalık belgeselde Sakaryaspor'un renklerinin pek bilinmeyen hikayesi de yer aldı. Bu hikayeyi Sakaryaspor taraftarı olan Erol Girişken belgeselde anlattı. Sakaryaspor'un Kurucu Başkanı Ethem Boran, yanından geçen dönemin sevilen isimlerinden avukat Zerrin Batmaz'ın üzerindeki kıyafetlerin renginden Sakaryaspor'un renklerine karar vermişti. O gün üzerinde yeşil bluz ile siyah etek olan Zerrin Batmaz da Sakaryaspor'un kurucuları listesinde 2 numarada yer almıştı.