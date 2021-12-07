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Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da 40 at kesilmekten son anda kurtarıldı
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'Nehir kenarında at kesiliyor' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinden geçmekte olan Sakarya Nehri kenarında yaklaşık 10 kişilik grubun at kestiği yönünde gelen ihbarları değerlendiren jandarma ekiplerince gerçekleştirilen baskında yaklaşık 40 adet at bulundu. Bıçak, masat, el kantarı, ilaç ve enjektörün de ele geçirildiği olayla ilgili tahkikat başlatıldı

Sakarya'da 40 at kesilmekten son anda kurtarıldı

Olay, Sakarya’nın Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkiinden geçmekte olan Sakarya Nehri kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 ila 10 kişilik bir grubun at kestiği yönünde jandarma ekiplerine ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgeye ulaştığında yaklaşık 40 adet at buldu. E.H. (37) isimli şahsın atları farklı illerden tır vasıtası ile getirdiği tespit edildi. Atları ticari ve yetiştirme amaçlı temin ettiğini beyan eden şahsın yanında akrabaları Y.Y. (40), E.H. (20), S.Y. (15), H.K. (32) ve İ.H. (25) isimli kişilerin de bulunduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan çalışmalarda herhangi bir kaçak at kesme işleminin görülmediği fakat şahıslara ait araçta yapılan kontrollerde ise E.H.’ye ait; bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi kasap aletleri bulundu. Bölgedeki atlardan 5 adedinin yerde yattığı, ölmek üzere olduğu ve sağ olanların ise bakımsız olduğu da tespit edildi. Konu ile alakalı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimatları neticesinde tahkikata başlatıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince ise idari işlem başlatıldı.

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