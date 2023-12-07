Sakarya'da 8 gazino ve 1 restoran mühürlendi
Sakarya Karasu'da belediye ekiplerince yapılan denetimler sonucunda 8 gazino ve 1 restoran mühürlendi. İşletmeler, 30 gün süreyle faaliyetten men edildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 8 gazino ve 1 restoran mühürlenerek, 30 gün faaliyetten men edildi.
Sakarya'da Karasu Kaymakamlığı'nın talimatıyla belediye ekipleri, ilçedeki gazinolar bölgesine gitti. AA'nın haberine göre; ekipler, 8 gazino ve 1 restoranı mühürledi. İşletmeler, 30 gün faaliyetten men edildi.
Zabıta ekipleri de sahiplerini bilgilendirdikleri işletmeleri mühürledi. Çalışmanın, 25 Kasım'da "fuhşa aracılık ve yer temini"ne yönelik düzenlenen, 49 Özbekistan, 8 Azerbaycan ve 4 Türkmenistan uyruklu kadının yakalandığı ve 5 kişinin tutuklandığı operasyon sonrasında, Kaymakamlık kararıyla yapıldığı belirtildi.