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Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı

Sakarya'da, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi

Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı
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AA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında yer alacak iş makinesi taşıyan A.Ş. yönetimindeki TIR'ın çekici kısmında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden A.Ş, TIR'ı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının iş makinesine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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