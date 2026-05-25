Sakarya'da genç kadın gölette ölü bulundu
Sakarya'da gölette bir kadına ait cansız beden bulundu. Ekipler, ölen kadının 26 yaşındaki Rukiye G. olduğunu, annesinin 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 01:15
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Karaaptiler Mahallesi'ndeki gölette bir kişiyi hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre, ekipler tarafından sudan çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Rukiye G. (26) olduğu tespit edildi. Rukiye G'nin cesedi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü otopsi merkezine gönderildi.
Göletin kıyı kısmında maktule ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Öte yandan Rukiye G'nin annesi Ş.G'nin, 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesinde kızı için kayıp müracaatında bulunduğu öğrenildi.
