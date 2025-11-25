K.F. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, D-140 kara yolunun Balballı sapağı mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle K.F'nin kullandığı araç bariyerleri aşarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler A.Ö, K.F ve yanındaki yolcu Uğur B. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

