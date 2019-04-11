Sakarya çıkışında bugün öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, İstanbul yönünde seyreden en az üç araç çarpıştı. Biri TIR, diğeri kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönü tamamen trafiğe kapandı. Kazanın ardından vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik birimleri sevk edildi. Sürücülerin TEM'de kontak kapattığı ve trafiğin açılmasını bekledikleri öğrenildi.