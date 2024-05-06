Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da motosiklet bariyere çarptı, sürücü öldü

        Sakarya'da motosiklet bariyere çarptı, sürücü öldü

        Sakarya Karasu'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, bariyere çarparak metrelerce sürüklendi. Kaza sırasında motosikletten düşerek yola savrulan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 02:41 Güncelleme: 06.05.2024 - 02:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklet bariyere çarptı, sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        D-650 karayolu Adapazarı istikametinde seyreden Alperen Şimşek'in (22) kullandığı motosiklet, Tuzla Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Sürücü yola savrulurken, motosiklet aydınlatma direğine çarptıktan sonra yaklaşık 200 metre sürüklendi. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Şimşek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza yerine gelen Şimşek'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #sakarya
        #Karasu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        200 yıllık bina küle döndü
        200 yıllık bina küle döndü
        Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
        Pres makinesine sıkışan fabrika sahibi öldü
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        Fidan: Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Galatasaray'dan tarihi rekor!
        Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında gerginlik
        Bingölspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor karşılaşmasında gerginlik
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Aslan'dan gol yağmuru!
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Hıdırellez, yurdun dört bir yanında kutlandı
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        Yol kenarında terk edilmiş halde bulundu!
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        "Ancak Ziyech gölgede bırakabilirdi"
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        "'Hakim'iyet bila kaydü şart"
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        1. Lig'de çılgın gün!
        1. Lig'de çılgın gün!
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        400 yıl öncede yaşıyorlar: Teknolojiyi reddeden Amish halkı
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf