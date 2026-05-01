Sakarya'da ortakların kavgası kanlı bitti, göğsünden vurarak öldürdü
Sakarya'da iki iş ortağı arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Z.M., ortağı Aykut Saban'ı tabancayla göğsünden vururken, Saban olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli polis ekiplerince silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı
ORTAKLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
İHA'nın haberine göre olay; sabaha karşı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir işletmede meydana geldi. Z.M. (40) ile ortağı olduğu öğrenilen Aykut Saban (37) arasında tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN VURDU
Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabaca ile ortağı Aykut Saban'ı göğsünden vurdu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Saban'ın hayatını kaybettiği belirledi.
İNCELEME YAPILDI
Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni morga gönderildi.
GÖZALTINA ALINDI
Z.M. ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
CENAZESİ DEFNEDİLECEK
Aykut Saban'ın cenazesi, bugün Yazlık Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedilecek.