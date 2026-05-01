        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da ortakların kavgası kanlı bitti, göğsünden vurarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Sakarya'da ortakların kavgası kanlı bitti, göğsünden vurarak öldürdü

        Sakarya'da iki iş ortağı arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Z.M., ortağı Aykut Saban'ı tabancayla göğsünden vururken, Saban olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli polis ekiplerince silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 11:47 Güncelleme:
        Ortakların kavgası kanlı bitti
        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki iş ortağı arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti, cinayet zanlısı yakalandı.

        ORTAKLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre olay; sabaha karşı Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir işletmede meydana geldi. Z.M. (40) ile ortağı olduğu öğrenilen Aykut Saban (37) arasında tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN VURDU

        Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Z.M., ruhsatsız tabaca ile ortağı Aykut Saban'ı göğsünden vurdu.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Saban'ın hayatını kaybettiği belirledi.

        İNCELEME YAPILDI

        Olay yerine yapılan incelemelerin ardından Saban'ın cansız bedeni morga gönderildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Z.M. ise olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        CENAZESİ DEFNEDİLECEK

        Aykut Saban'ın cenazesi, bugün Yazlık Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak namazın ardından aile kabristanlığına defnedilecek.

