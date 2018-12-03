Olay dün akşam saatlerinde, Erenler ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki bir minibüs durağı önünde meydana geldi. Şehir merkezine yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü M.Ç, kavşağa giren ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsüyle karşı karşıya geldi.

Sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçları yol ortasında bırakıp kavga eden sürücüleri çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. DHA'nın haberine göre; yaşanan arbede sırasında otomobil sürücüsü aracından aldığı tabancayla ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunlar minibüs sürücüsü M.Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan A.Ş'nin bacaklarına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan iki kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü ise olaydan sonra aracına binerek kaçtı. Polis, olayın yaşandığı kavşak ve çevresinde incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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