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        Haberler Gündem Sakarya'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

        Sakarya'nın Geyve ilçesinde TIR'ların ve otomobillerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 20:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 20:53
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        Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
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        D-650 kara yolu Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil TIR'ın altına girerken, diğeri ise iki TIR'ın arasında sıkıştı. Başka bir TIR ise yolu ayıran beton blokları kırarak karşı şeride geçti.

        İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin, TIR'ların altında ve arasında kalan araçları çıkarma çalışması devam ediyor.

        Kara yolunun iki yönünün de ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

        Ekipler, yolu trafiğe açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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