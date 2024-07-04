D-650 kara yolu Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle bir otomobil TIR'ın altına girerken, diğeri ise iki TIR'ın arasında sıkıştı. Başka bir TIR ise yolu ayıran beton blokları kırarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.