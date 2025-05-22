Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi’nde, dün saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan kişi, Sakarya Nehri’nde bir kişiyi çırpınırken gördüğünü söyledi.

TELEFONU VE CÜZDANI BULUNMUŞTU

DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda kıyıda bir cep telefonu, suda ise içinde Beytullah Aydın'a (35) ait kimlik olan cüzdan bulundu.