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        Sakarya'da çıkan orman yangınında ekinleri zarar gören çiftçi konuştu

        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında ekinleri ve tarım aletleri zarar gören çiftçi zararını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 19:13 Güncelleme: 30.06.2025 - 19:13
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        Sakarya'da çıkan orman yangınında ekinleri zarar gören çiftçi konuştu
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        Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında ekinleri ve tarım aletleri zarar gören çiftçi zararını anlattı.

        Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde 3 gün önce ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaşan yangında, Hacıyakup bölgesinde buğday ekili tarlası, domates bahçesi ve tarım aletleri yanan Mustafa Bulut (63), yangının bir afet olduğunu belirterek, hayatında ilk kez böylesine bir yangınla karşılaştığını söyledi.

        İlçede 28 Haziran günü kızı Y.Y'nin kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hatice Y'nin yakını olduğunu ifade eden Bulut, "Acım gerçekten çok büyük. 8 ile 10 dönüm arasında buğdayım yandı, su motorlarım yandı, borularım yandı. Bir aksilik de traktör kazası oldu, kardeşim öldü. Acı bir olay." dedi.

        Yağmurun yağmasıyla yangının kontrol altına alınmasının kolaylaştığını dile getiren Bulut, "Allah razı olsun, ekiplerimiz de çok müdahale ettiler ama yangınımız çok büyük, çok genişledi." diyerek ekiplere teşekkür etti.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sabah saatlerinde Hacıyakup Mahallesi Paşalar mevkisinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangının büyük oranda kontrol altına alındığını bildirmişti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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