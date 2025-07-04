Sakarya'dan kısa kısa

Eğitim kapsamında Kıyı Emniyeti Müdürlüğünün düzenlediği amatör telsizcilik sınavına giren katılımcıların Amatör Telsizcilik Belgesi'ni alacağı projenin ilerleyen süreçlerinde muhtarlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları eğitim programına dahil edilecek.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet ve şube müdürlerinin yer aldığı programda katılımcılar, Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde deprem ve dumanlı kaçış simülasyonlarına girdi, test kiosklarını deneyimledi.

Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinden ilgili personellere amatör telsizcilik alanında eğitim verildi. Eğitimlerde frekans yönetimi, iletişim protokolleri, güvenli ve etkili telsiz kullanımı gibi başlıklar yer aldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu 2025 Faaliyet programında yer alan turnuvanın 5-6 Temmuz'da Kocaeli'de düzenleneceği belirtildi.

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