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        Sakarya'dan kısa kısa

        Söğütlü İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, yeni atanan Ferizli İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 04.07.2025 - 14:05
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        Sakarya'dan kısa kısa
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        Söğütlü İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, yeni atanan Ferizli İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya'yı makamında ziyaret etti.

        Ziyarette Kaymakam Göze, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, Kaya'ya başarılar diledi.

        - Minik judocu milli takımda

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo sporcusu Gülfem Aysima Aydön, Minikler Avrupa Kupası Judo Turnuvası'nda yarışmak üzere milli takıma davet edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Avrupa Judo Birliği ve Türkiye Judo Federasyonu 2025 Faaliyet programında yer alan turnuvanın 5-6 Temmuz'da Kocaeli'de düzenleneceği belirtildi.

        Gülfem Aysima Aydön'ün turnuva öncesi milli takıma davet edildiği aktarılan açıklamada, sporcunun şampiyonluk hedeflediği kaydedildi.

        - "Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç" projesi eğitim aşamasında

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) işbirliğiyle başlattığı afetlere hazırlık projesi kapsamında AB finansmanlı "Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç" projesinde eğitim aşamasına geçildi.

        Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediyesinden ilgili personellere amatör telsizcilik alanında eğitim verildi. Eğitimlerde frekans yönetimi, iletişim protokolleri, güvenli ve etkili telsiz kullanımı gibi başlıklar yer aldı.

        Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet ve şube müdürlerinin yer aldığı programda katılımcılar, Güneşler Afet Eğitim Merkezi'nde deprem ve dumanlı kaçış simülasyonlarına girdi, test kiosklarını deneyimledi.

        Eğitim kapsamında Kıyı Emniyeti Müdürlüğünün düzenlediği amatör telsizcilik sınavına giren katılımcıların Amatör Telsizcilik Belgesi'ni alacağı projenin ilerleyen süreçlerinde muhtarlar, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları eğitim programına dahil edilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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