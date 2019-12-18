E-Ticaret ve Dijital Pazarlama etkinliği SAÜ’de konuşuldu

Sakarya Üniversitesi ÜniversiteSanayi İşbirliği (SAÜSİ) topluluğu tarafından “ETicaret ve Dijital Pazarlama” etkinliği düzenlendi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinliğe konuşmacı olarak Exportan Dış Ticaret ve Danışmanlık Kurucusu Ayşe Gedikli, Otokoç Otomotiv ETicaret ve Tedarik Zinciri Yöneticisi Oktay Çelik ve LevelUp Agency CEO’su Onur Yılmaz katıldı.

Exportan Ticaret ve Danışmanlık Kurucusu Ayşe Gedikli konuşmasında, medyadan ya da çevreden dijital dünyaya dair çok fazla bilgi bulunduğuna işaret ederek, “Sadece ETicaret’ten bahsetmiyoruz. Teknolojinin bütünüyle alışveriş deneyiminin içine girmesinden bahsediyoruz. Artık ürün satın almaktan değil deneyimden söz ediyoruz. Hız ve esnekliği tüketiciye verdiğiniz zaman gerçekten dijitalleşmiş deneyimi yaşatmış oluyoruz. ETicaret ekosistemi sadece satış yapmaktan ibaret değil. Bunun içinde birçok şey var. Devlette bununla ilgili yazılım sağlayıcıları ve kargo şirketleri gibi birçok kurum var. ETicaret sektörüne hitap eden ambalajlar bile türedi. Hukuk danışmanlığı, eticaret üzerinde uzmanlaşıp bu ekosistemde yine fayda sağlayabiliyorlar. ETicaret dediğimiz şey, müşteri deneyimini kurguladığınız, operasyonunu kurguladığınız, kargo ve dağıtımını yapabildiğiniz ve pazarlamasıyla satış üretebildiğiniz bir durumdur” dedi.

Otokoç Otomotiv ETicaret ve Tedarik Zinciri Yöneticisi Oktay Çelik, yapılacak olan işe basit bakılması gerektiğini, böylece o işi çözmenin kolaylaşacağını söyledi. Çelik, “Dijitalleşmek sadece ürün satmak olmamalı. Bizde orta yaş ve üstü nüfus arasında internet kullanımı çok az. Ama bunları da hayata geçirmek bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. Onları da bu dünyanın içerisine almak zorundayız. Bizde olmayan deneyim onlarda var. Şirketler büyüyorsa maliyetler de büyüyor. Sizin bir çözümünüz varsa zaten fark yaratıyorsunuz. Para dijitalleşiyor. Eticaret büyüyecek. Paranın dijitalleşmiş olduğu noktada siz zaten mahkum kalacaksınız. Kendinizi geliştirin, farklı planlar düşünün, uygulayın. Satmanın yolunu arayın. Basit bakın, bir şeyin en iyisini yapmaya çalışın. Tek anlamda ilerleyin” diye konuştu.

LevelUp Agency CEO’su Onur Yılmaz ise konuşmasında dijital pazarlama konusuna değindi. Yılmaz, “Dijital pazarlama, doğru içeriğin doğru kanaldan doğru zamanda doğru kişiyle buluşturma sanatıdır. Arama motoru reklamcılığında anahtar kelime belirlerken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur verimliliktir. En çok tıklanan değil, size en çok geri dönüş (conversion) getiren anahtar kelimelere odaklanmak altın kuraldır” diye şeklinde konuştu.

SAKARYA 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:38

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