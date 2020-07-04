Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Sakarya Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan havai fişek fabrikasında, saat 11.30 sıralarında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Sakarya'nın yanı sıra komşu il Düzce'den de duyulan patlamayla birlikte gökyüzüne dumanlar yükseldi. Havai fişekler, gökyüzünde ardı ardına patlamaya başladı. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın yakınında bulunan bazı binaların camları kırıldı. Çevrede bulunan evlerde yaşayanlar büyük korku yaşadı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki, Türkiye'nin en büyük havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikada 189 işçinin çalıştığı belirtildi. Patlamayla birlikte çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, 4 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 1'i ağır 114 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamayla ilgili idari soruşturma açıldığı belirtildi. Açıklama şöyle;

Sakarya Hendek’te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirilmiştir.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: 3 KİŞİYİ ARIYORUZ

Havai fişek fabrikasında bir patlama meydana geldi. Patlamanın hemen akabinde hem sayın valimiz hem güvenlikten sorumlu arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Ardından sayın Cumhurbaşkanımızla konuyla ilgili bilgiyi arz ettikten sonra talimatı oldu.

Patlamada 7 kaybımız var. 4'ü hayatını kaybetti, 3'nün akıbetini araştırıyoruz.

Sağlık Bakanımız, Çalışma Bakanımız ve bizler sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla durum değerlendirmesi ortaya koyduk.

Hemen bir durum değerlendirmesi ortaya koyduk. Bu esnada da hem arama kurtarma için hem patlamanın ve yangını söndürmek için gerekli ekipler bölgeye haber almaz hemen ulaştılar. Büyükşehir belediyemizin aynı zamanda AFAD'ımızın bütün ekiplerimiz.

Hem orada çalışanlarla girilen son temasta, tom 186 kişinin içeride olduğunu söylemiş idik. 186 kişiden bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz ve ulaşamadığımız toplam kişi sayısı 7. Bunun sabahki açıklamada, sayın bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemiş idi. 3 kişinin akıbeti ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 7 kişilik kaybımız var, 4'ü vefat. 3'ünün arama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tekrar geçmiş olsun, başımız sağolsun diyorum. Allah böyle bir felaketle karşılaştırmasın diyorum.

BAKAN KOCA: 92 HASTA TABURCU OLDU

Bakan Koca, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, paylaşımında "Sakarya Hendek’teki patlamada yaralanan ve tedavisi devam eden hastalarımızı Hendek Devlet Hastanemizde ziyaret ettik. Hastaneye kaldırılan 114 kişiden 92’si taburcu oldu, 22’sinin tedavisi sürüyor. Hayatını kaybeden 4 yurttaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum." ifadelerine yer verdi.