Sakaryaspor: 0 - Erzurumspor FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Giovanni Crociata'nın golüyle ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkaran Erzurumspor FK, puanını 48'e çıkardı. Sakaryaspor ise haftayı 23 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Erzurumspor FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 61. dakikada Giovanni Crociata attı.
Bu sonucun ardından üst üste 7. galibiyetini alan Erzurumspor FK, puanını 48'e yükseltti. Sakaryaspor ise 23 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Amedspor'a konuk olacak. Erzurumspor FK, Adana Demirspor'u ağırlayacak.