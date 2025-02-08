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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor: 2 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 2 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, evinde Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Ognjen Ozegovic (p) ve Burak Çoban'ın golleriyle 1-0'dan geri dönen Sakaryaspor, puanını 30'a yükseltti. 90+5'te Erkan Kaş'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Çorum FK ise haftayı 35 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 18:02 Güncelleme: 08.02.2025 - 18:02
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        Sakaryaspor geriden geldi!
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        Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Sakaryaspor oldu.

        Ev sahibine 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 33'te penaltıdan Ognjen Ozegovic ve 47. dakikada Burak Çoban attı. Konuk ekibin tek golünü ise 13. dakikada Tunahan Ergül kaydetti.

        Kırmızı Siyahlılar'da forma giyen Erkan Kaş, 90+5. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 30'a yükseltirken, Çorum FK ise 35 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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