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        Sakaryaspor: 2 - MKE Ankaragücü: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 22:37 Güncelleme: 17.02.2025 - 22:37
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’yle 2-2 berabere kaldı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        21. dakikada Sakaryaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mendy, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-0

        59. dakikada Ankaragücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bajic, toplu ağlarla buluşturdu. 1-1

        62. dakikada sol kanattan gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Owusu, yaptığı ayak içi vuruşuyla toplu ağlara gönderdi. 1-2

        77. dakikada Sakaryaspor atağında yapılan faul sonrasında ceza sahası çizgisi dışında topun başına geçen Kakuta’nın vurduğu şutu kaleci Ertaç uzaklaştırdı.

        84. dakikada Burak Çoban'ın sol kanattan son çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Ön direkte Ozegovic, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

        90+6. dakikada Cephas, topsuz alanda Kahraman'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kart ardından kırmızı kart gördü.

        90+9. dakikada Ankaragücü'nde Kwabena Owusu, topsuz alanda Kahraman'a yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü.

        Hakemler: Alpaslan Şen, Şenol Bektaş, Ömer Lütfü Aydın

        Sakaryaspor: İsmail Çipe, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Rayane (Atanas dk. 65), Ognjen, Nkoulou, Burak Altıparmak, Mendy(Kakuta dk. 65), Burak Çoban(Emre Demir dk. 89), Simon (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 72)

        Yedekler: Yunus Emre Tekoğlu, Emircan Altıntaş, Oğuzhan Çapar, Engin Can Aksoy, Muhammed Himmet Ertürk, Batuhan Çakır

        Teknik Direktör: İlker Püren

        MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Halil İbrahim Pehlivan(Cephas dk. 46), Yıldırım Mert Çetin, Bajic(Cem Tuna Türkmen dk. 82), Rakoczy (Owusu dk. 54), Mahmut Tekdemir, Rotariu, Özgür Aktaş, Schulz, Hayrullah Bilazer (İsmail Çokçalış dk. 43), Osman Çelik(Yusuf Emre Gültekin dk. 82)

        Yedekler: Erten Ersu, Aleksis Özçakmak, Astanakulov, Mesut Emre Kesik, Enes Tepecik

        Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

        Goller: Mendy (dk. 21), Ognjen Ozegovic (dk.85) (Sakaryaspor), Bajic (dk. 59), Owusu (dk.62) (Ankaragücü)

        Kırmızı kartlar: Cephas (dk. 90+6), Owusu (90+9) (MKE Ankaragücü)

        Sarı kartlar: Osman Çelik, Özgür Aktaş, Yusuf Emre Gültekin, Cem Tuna Türkmen, Mert Çetin (Ankaragücü), Ognjen, Burak Altıparmak, İsmail Çipe (Sakaryaspor)

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