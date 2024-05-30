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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Sakaryaspor Bodrumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? - 1. Lig'de play off finali ne zaman? - Futbol Haberleri

        Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor

        Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip, bu akşam Adana'da yapılacak Sakaryaspor-Bodrum FK maçının galibi olacak. Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 13:46 Güncelleme: 30.05.2024 - 13:46
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        Süper Lig'e çıkacak son takım belli oluyor
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        Trendyol 1. Lig'de play-off finali için nefesler tutuldu. Sakaryaspor ve Bodrum Futbol Kulübü, Süper Lig'e çıkan son takım olmak için perşembe günü saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

        Sakarya ekibi, 16 sezonun ardından Süper Lig hasretini sona erdirme hedefinde.

        Ligin 34. ve son haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenen Sakarya ekibi, bu sonuçla sezonu 60 puanla 3. sırada bitirerek play-off finali oynamaya hak kazanmıştı.

        Marmara temsilcisinin finaldeki en büyük hücum silahı Yonathan Del Valle olacak. Venezuelalı futbolcu 16 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

        34 yaşındaki forvet ligin son haftasındaki Kocaelispor maçında da ağları havalandırarak, Sakaryaspor'un doğrudan play-off finali oynamasında büyük pay sahibi olmuştu.

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        Bodrum Futbol Kulübü ise tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmak istiyor.

        2 sezondur Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi, geçen sezon play-off finalinde Pendikspor'a yenilmiş ve fırsat tepmişti.

        Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki ekip bu sezon ise normal sezonu 57 puanla 4. sırada tamamladı ve play-off'larda ilk önce Boluspor'u daha sonra da Çorum Futbol Kulübü'nü saf dışı bırakıp adını bir kez daha finale yazdırdı.

        Bodrum Futbol Kulübü'nde skor yükünü Kenan Özer ve Gökdeniz Bayrakdar çekiyor. Süper Lig geçmişine sahip iki futbolcu da 8 kez gol sevinci yaşadı.

        Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak final maçına ilişkin tribün dağılımı da yapıldı.

        Sakaryaspor taraftarları doğu ve güney, Bodrum Futbol Kulübü taraftarları ise kuzey ve batı tribünlerinde yer alacak.

        Her iki takım taraftarlarına da 14 bin 88'er kişilik yer ayrıldı.

        Müsabakayı kazanan takım, Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Sakaryaspor: Cihan, Oğuz, Rotman, Donkor, Bülent, Hasan, Sinan, Dimitrov, Murat, Del Valle, Dino.

        Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Celutska, Furkan, Cenk, Ahmet, Mohammed, Samet, Burak, Kenan, Gökdeniz.

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