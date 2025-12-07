Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig'de en son Esenler Erokspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör Serhat Sütlü'yle yollar ayrıldı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüz Serhat Sütlü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sakaryaspor, Sütlü yönetiminde 12 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.