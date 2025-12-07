Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor'da Serhat Sütlü dönemi sona erdi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Serhat Sütlü ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 01:48 Güncelleme: 07.12.2025 - 01:48
        1. Lig'de ayrılık!
        Trendyol 1. Lig'de en son Esenler Erokspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da teknik direktör Serhat Sütlü'yle yollar ayrıldı.

        Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda "Teknik direktörümüz Serhat Sütlü ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Sakaryaspor, Sütlü yönetiminde 12 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

