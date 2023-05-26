TFF 1. Lig’de play-off coşkusu yaşanıyor. Play-off maçlarında sadece ilk tur tek maç eleme sistemine göre oynanıyor. İlk tur eşleşmelerine göre Sakaryaspor sahasında Eyüpspor’la karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan maçlarda Sakarspor, Eyüpspor’a karşı sahasında hiç kaybetmedi. Kazanan taraf, Bodrumspor-Göztepe eşleşmesinin galibiyle play-off 2. turunda mücadele edecek. İşte, Sakaryaspor Eyüpspor mücadelesinin başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…