Haberler Yaşam Sakın çöpe atmayın! İşte elma kabuğu değerlendirme yöntemleri!

Sakın çöpe atmayın! İşte elma kabuğu değerlendirme yöntemleri! Elma, lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Elma kabuğu ise, elmanın en besin değeri yüksek kısmıdır. İçeriğinde, lif, C vitamini, A vitamini, potasyum ve manganez gibi önemli besin maddeleri içeren elma kabuğunu çöpe atmayıp birçok yöntemle değerlendirebilirsiniz. Habertürk Giriş: 22.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:37 facebook

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Elma kabuğunu çöpe atmak yerine, değerlendirerek birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. İşte elma kabuğunu değerlendirmenin bazı yolları:

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ELMA SİRKESİ Elma kabuğu sirkesi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir sirkedir. Elma kabuğu sirkesi yapmak için, elma kabuklarını yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir kavanoza elma kabuklarını ve sirkeyi ekleyin ve kavanozun ağzını kapatın. Kavanozu karanlık ve serin bir yerde 2-3 hafta bekletin. Ardından, sirkenin süzülmesini sağlayın ve cam şişelere doldurun.