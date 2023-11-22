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        Haberler Yaşam Sakın çöpe atmayın! İşte elma kabuğu değerlendirme yöntemleri!

        Sakın çöpe atmayın! İşte elma kabuğu değerlendirme yöntemleri!

        Elma, lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Elma kabuğu ise, elmanın en besin değeri yüksek kısmıdır. İçeriğinde, lif, C vitamini, A vitamini, potasyum ve manganez gibi önemli besin maddeleri içeren elma kabuğunu çöpe atmayıp birçok yöntemle değerlendirebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 22.11.2023 - 12:37
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        Elma kabuğunu çöpe atmak yerine, değerlendirerek birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. İşte elma kabuğunu değerlendirmenin bazı yolları:

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        ELMA SİRKESİ

        Elma kabuğu sirkesi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir sirkedir. Elma kabuğu sirkesi yapmak için, elma kabuklarını yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir kavanoza elma kabuklarını ve sirkeyi ekleyin ve kavanozun ağzını kapatın. Kavanozu karanlık ve serin bir yerde 2-3 hafta bekletin. Ardından, sirkenin süzülmesini sağlayın ve cam şişelere doldurun.

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        ELMA ÇAYI

        Elma kabuğu çayı, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecektir. Elma kabuğu çayı yapmak için, elma kabuklarını yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir bardak sıcak suya bir avuç elma kabuğu ekleyin ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından, çayın tadını çıkarın.

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        ELMA MARMELATI

        Elma kabuğu marmelatı, hem lezzetli hem de sağlıklı bir marmelattır. Elma kabuğu marmelatı yapmak için, elma kabuklarını yıkayın ve rendeleyin. Bir tencereye elma kabuklarını, şekeri ve suyu ekleyin ve orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra, ısıyı kısın ve 15-20 dakika pişirin. Ardından, marmelatın soğumasını bekleyin ve kavanozlara doldurun.

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        ELMA KOMPOSTOSU

        Elmaların kabuklarını soyun ve küp küp dilimleyin. Şeker, limon suyu, çubuk tarçın, karanfil, yıldız anason ve suyu kaynatın. İçerisine elmaları ve kabuklarını da ekleyerek yumuşayana kadar bekleyin. Karışım oda sıcaklığına geldikten sonra soğutarak servis edin.

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        ELMA KABUĞU FAYDALARI

        • Antioksidan içeriği yüksektir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Elma kabuğu, C vitamini, A vitamini ve polifenoller gibi güçlü antioksidanlar içerir.
        • Sindirim sistemini destekler. Elma kabuğu, lif içeriği yüksektir. Lif, sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için gereklidir. Elma kabuğu, bağırsak hareketlerini düzenlemeye, kabızlığı önlemeye ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.
        • Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Elma kabuğu, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Hücre hasarı, kansere yol açabilecek bir faktördür. Elma kabuğunun, kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar bulunmaktadır.
        • Kalp sağlığını destekler. Elma kabuğu, lif ve potasyum içeriği yüksektir. Lif, kan şekerini ve kolesterolü kontrol etmeye yardımcı olur. Potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Elma kabuğu, kalp sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir.
        • Diğer faydaları: Elma kabuğunun, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, Alzheimer riskini azaltmaya ve cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabileceğine dair bazı araştırmalar bulunmaktadır.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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