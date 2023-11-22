Sakın çöpe atmayın! İşte elma kabuğu değerlendirme yöntemleri!
Elma, lezzetli ve sağlıklı bir meyvedir. Elma kabuğu ise, elmanın en besin değeri yüksek kısmıdır. İçeriğinde, lif, C vitamini, A vitamini, potasyum ve manganez gibi önemli besin maddeleri içeren elma kabuğunu çöpe atmayıp birçok yöntemle değerlendirebilirsiniz.
Elma kabuğunu çöpe atmak yerine, değerlendirerek birçok farklı şekilde kullanabilirsiniz. İşte elma kabuğunu değerlendirmenin bazı yolları:
ELMA SİRKESİ
Elma kabuğu sirkesi, hem lezzetli hem de sağlıklı bir sirkedir. Elma kabuğu sirkesi yapmak için, elma kabuklarını yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir kavanoza elma kabuklarını ve sirkeyi ekleyin ve kavanozun ağzını kapatın. Kavanozu karanlık ve serin bir yerde 2-3 hafta bekletin. Ardından, sirkenin süzülmesini sağlayın ve cam şişelere doldurun.
ELMA ÇAYI
Elma kabuğu çayı, hem lezzetli hem de sağlıklı bir içecektir. Elma kabuğu çayı yapmak için, elma kabuklarını yıkayın ve ince ince doğrayın. Bir bardak sıcak suya bir avuç elma kabuğu ekleyin ve 5-10 dakika demlenmesini bekleyin. Ardından, çayın tadını çıkarın.
ELMA MARMELATI
Elma kabuğu marmelatı, hem lezzetli hem de sağlıklı bir marmelattır. Elma kabuğu marmelatı yapmak için, elma kabuklarını yıkayın ve rendeleyin. Bir tencereye elma kabuklarını, şekeri ve suyu ekleyin ve orta ateşte kaynatın. Kaynadıktan sonra, ısıyı kısın ve 15-20 dakika pişirin. Ardından, marmelatın soğumasını bekleyin ve kavanozlara doldurun.
ELMA KOMPOSTOSU
Elmaların kabuklarını soyun ve küp küp dilimleyin. Şeker, limon suyu, çubuk tarçın, karanfil, yıldız anason ve suyu kaynatın. İçerisine elmaları ve kabuklarını da ekleyerek yumuşayana kadar bekleyin. Karışım oda sıcaklığına geldikten sonra soğutarak servis edin.
ELMA KABUĞU FAYDALARI