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        Haberler Yaşam Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne?

        Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne?

        Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne?" soruları yer aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:38
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        Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Sakız Adası'na nasıl gidilir? Sakız Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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        SAKIZ ADASI NEREDE?

        Sakız Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin İzmir ili, Çeşme ilçesinden feribotla yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşılabilen Sakız Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.

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        SAKIZ ADASINA NASIL GİDİLİR, VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

        Sakız Adası'na ulaşım için iki farklı seçenek bulunmaktadır:

        • Feribot: Sakız Adası'na Türkiye'den feribotla ulaşım mümkündür. Çeşme ilçesinden kalkan feribotlar, Sakız Adası'nın Chios Limanı'na yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşmaktadır. Feribot seferleri, her gün sabah ve akşam saatlerinde düzenlenmektedir.
        • Uçak: Sakız Adası'na Türkiye'den uçak ile de ulaşım mümkündür. Atina Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçaklar, Sakız Adası'nın Chios Havalimanı'na yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşmaktadır. Uçak seferleri, her gün düzenlenmektedir.

        Yunanistan Konsolosluğu tarafından belirlenen ve dönemsel olarak güncellenen Yunanistan kapı vizesi ücretleri akredite vize merkezleri ve seyahat acentalarına ödenmektedir. Vize ücretleri içerisine vize harç bedeli ve koordinasyon hizmet bedeli yer almaktadır. Bilinen son güncel vize ücreti 50 Euro'dur.

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        SAKIZ ADASI'NDA GEZİLECEK YERLER

        • Chios Limanı: Sakız Adası'nın başkenti olan Chios Limanı, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir şehirdir. Adada bulunan antik kentler, kiliseler ve manastırlar, şehrin en önemli turistik yerleri arasındadır.
        • Pyrgi: Sakız Adası'nın kuzeyinde bulunan Pyrgi, geleneksel mimarisiyle ünlü bir köydür. Köydeki evler, beyaz badanalı ve kırmızı çatılı olup, çatıların üzerine geometrik şekiller çizilmiştir.
        • Vrontados: Sakız Adası'nın güneyinde bulunan Vrontados, rüzgar gülleri ile ünlü bir köydür. Köyde, her yıl Eylül ayında "Rüzgar Gülleri Festivali" düzenlenmektedir.
        • Agia Pelagia: Sakız Adası'nın güneyinde bulunan Agia Pelagia, plajları ile ünlü bir tatil beldesidir.
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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