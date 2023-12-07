Haberler Yaşam Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne?

Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne? Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından vatandaşların gündeminde "Sakız Adası'na nasıl gidilir, gezilecek yerler neresi? Sakız Adası kapı vizesi ücreti ne?" soruları yer aldı. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 07.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 23:38 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Yunanistan'a kapıda vize alarak gidilecek 10 ada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, Sakız Adası'na nasıl gidilir? Sakız Adası kapıda vize ücreti ne kadar? İşte detaylar...

2 Şurada Paylaş!







SAKIZ ADASI NEREDE? Sakız Adası, Ege Denizi'nde bulunan, Yunanistan'a bağlı bir adadır. Türkiye'nin İzmir ili, Çeşme ilçesinden feribotla yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşılabilen Sakız Adası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır.