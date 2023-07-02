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Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

Burdur'da bulunan dünyaca ünlü Salda Gölü'ne giren 13 yaşındaki İlayda boğularak hayatını kaybetti. Cenazesi aileye teslim edilirken, İlayda'nın annesi "Ah benim kuzum" diye feryat etti

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DHA
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan İlayda Kılıç'ın (13) cenazesi, gözyaşları içinde teslim alındı. Anne Ayşegül Kılıç, kızının cenazesi araca konulduktan sonra, "Ah benim kuzum" diyerek feryat etti.
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Erol-Ayşegül Kılıç çifti, dün 3 çocuğu ile birlikte Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı'na gitti.
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    Burada İlayda, Mehmet (11) ve Durdu Naz (8), serinlemek için göle girdi. 3 kardeş, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark edenler, yardıma koştu. Mehmet ile Durdu Naz çıkartılırken, İlayda suda kayboldu. 
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    Olay yerine sağlık ekipleri ve cankurtaranlar sevk edildi. İlayda'ya ulaşamayan ekipler, Antalya'dan dalgıç ekibi çağırdı. 
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri, İlayda Kılıç'ın 10 metre derinlikteki balçıkta cansız bedenini buldu.
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    CENAZESİ TESLİM EDİLDİ

    Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Kılıç'ın cenazesi, babası ile annesine teslim edildi.
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    Kızlarını kaybeden anne ve baba, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze aracının kapısına başını yaslayan anne Kılıç, gözyaşı döktü. Kılıç, kızının cenazesi araca konulduktan sonra da "Ah benim kuzum" diyerek feryat etti.
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    "BİR TANE KURTARICI YOK"

    Cenazenin teslim alınması sırasında baba Kılıç, "Kızımı kaybettim, o kadar arama yapıldı ancak dalgıçlar 5 saat sonra geldi. Kurtarıcı yoktu, önlem alınmamış. Kapıya bir adam koymuşlar. Suya küçücük çocuklar giriyor. Halk plajının olduğu yerde suya girdik. Yasak olan bir yer değildi. Çocuklarınızı oraya sokmayın. Perişan olursunuz. Bir tane kurtarıcı yok. Bulunduğu yer 10 metre ilerideydi. Kimse yoktu" dedi.
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

    Cenaze, toprağa verilmek üzere Denizli'ye götürüldü.
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı
  • Son dakika: Salda Gölü'nde boğulan İlayda'nın cenazesi, gözyaşları içinde alındı

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