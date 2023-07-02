"BİR TANE KURTARICI YOK"

Cenazenin teslim alınması sırasında baba Kılıç, "Kızımı kaybettim, o kadar arama yapıldı ancak dalgıçlar 5 saat sonra geldi. Kurtarıcı yoktu, önlem alınmamış. Kapıya bir adam koymuşlar. Suya küçücük çocuklar giriyor. Halk plajının olduğu yerde suya girdik. Yasak olan bir yer değildi. Çocuklarınızı oraya sokmayın. Perişan olursunuz. Bir tane kurtarıcı yok. Bulunduğu yer 10 metre ilerideydi. Kimse yoktu" dedi.