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HABERTURK.COM

Yemeklerin yanında sevilerek içilen, Adana’nın vazgeçilmezi olan şalgam içeriğinde pek çok vitamin ve mineral yer almaktadır. A vitamini, C vitamini, beta karoten ve manganez içeriğine sahip olan şalgam, bu bileşenler ile antioksidan deposu olarak kabul edilir. Akciğer sağlığından kemik gelişimine kadar pek çok alanda yararı bulunan şalgamın faydaları İbrahim Saraçoğlu ve birçok uzman tarafından da aktarılmaktadır. İşte şalgam neye gelir sorusunun cevapları.

Şalgam Faydaları

Şalgam, şalgam suyu olarak Adana’ya özgü bir içecektir. Hem acılı hem de acısız olarak tüketilir.

Bağırsak sorunlarına iyi geldiği bilinmektedir.

C vitamini oranı çok yüksektir. Bu yüzden bir bardak şalgam suyu günlük C vitaminin bir kısmını karşılayabilir.

Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Şalgam suyu iştah açıcı bir özelliğe sahiptir. Kilo almak isteyen kişilerin düzenli bir şekilde tüketmesi önerilir.

Şalgam suyunun içeriğinde demir, potasyum, kalsiyum ve demir bulunur. Bu yüzden kemik gelişimi için önemli bir yer sahiptir.

Akciğeri temizleme özelliği vardır.

Organların düzenli çalışmasına yardım eder.

Sindirim sistemini düzenleyerek hazmı kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Böbrek taşı sorunu olan kişiler tarafından düzenli tüketildiğinde taşın düşmesinde yardımcı olur.

Kötü kolesterolü düşürür ve dengeler.

Strese iyi gelir, vücuttaki gerginliği alarak rahatlama sağlar.

İltihapların iyileşmesine yardımcı olurken aynı zamanda idrar söktürücü olarak da tüketilebilir.

Acılı şalgam tüketiminin yağ yakımına fayda sağladığı bilinmektedir. Bu yüzden diyet yapan ya da kilo vermek isteyen kişiler tarafından da şalgam suyunun yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmektedir.

Şalgam Zararları

Şalgam suyunun bilinen bir zararı yoktur. Ancak her sağlıklı besinde olduğu gibi şalgamın da fazla tüketimi sağlığa zarar verebilir. Şalgam suyunun fazla tüketimi midede gaz ve şişkinliğe yol açar.

Şalgam Hamilelikte Tüketilir Mi?

Hamilelik döneminde tüketilen gıdalar ve içeceklere dikkat edilmelidir. Hamile kadınlar bu dönem içerisinde şalgam suyu tüketmek ister ise gün içinde bir çay bardağını geçmeyecek kadar içmelidir. Şalgam suyunun içeriğindeki tuz oranı fazladır. Bu yüzden tüketimi hamileler için zararlı olabilir. Hamile kadınlar şalgam tüketmeden önce doktorlarına başvurmalıdır. Buna ek olarak acısız şalgam tüketmeye özen göstermelidir.

Şalgam Şeker Hastalığına İyi Gelir Mi?

Şeker hastası olan kişiler tükettikleri her besinin içeriğindeki şeker oranına dikkat etmelilerdir. Ancak şalgam suyu özellikle son dönemlerde diyabet hastaları için tüketilmesi önerilen içecekler arasında yer almaktadır. Şalgam içeriğinde şeker olan bir besindir. Ancak mayalanma sırasında kullanılan bulgur mayası bu süreç içerisinde şalgamın içeriğinde yer alan tüm şekeri parçalar ve yok eder. Bunun yanı sıra düzenli olarak şeker hastaları şalgam suyu tüketimini gerçekleştirdiğinde şeker hastalarına iyi geldiği gözlemlenmiştir. Şeker oranı sıfır olduğu için diyabet hastaları tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Bunun yanı sıra 1 bardak şalgam suyu içerisinde 15 kalori bulunmaktadır. Bu yüzden diyet listelerinde de şalgam suyunun tercih edildiği görülmektedir.