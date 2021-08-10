Dünya 1.5 yılı aşkın bir süredir koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgının başından itibaren ülkeler yayılımı önlemek için birçok kısıtlayıcı tedbir aldı. Sokağa çıkma yasakları, kapalı alanlara getirilen kısıtlamalar gibi önlemlerin ekonomik olarak ülkelere büyük külfetleri oldu. Aşılama oranlarının artmasıyla ise nisan ayından itibaren normalleşme adımları atılmaya başlandı. Delta varyantı endişe yaratsa bile henüz ülkeler geçen yılki gibi bir kapanma kararı almadı.

Tedbirlerin gevşetilmesinin olumlu etkileri, dünya genelinde özellikle istihdam tarafında hemen hissedilmeye başlandı. Geçen cuma piyasaların gözü ABD'den gelecek istihdam verilerine çevrilmişti. Açıklanan rakamlara göre ABD'de temmuz ayında 943 bin kişilik yeni istihdam yaratıldı. Beklenti artışın 850 bin civarında gelmesiydi. Böylece haziran ayında yüzde 5.9 olan işsizlik oranı temmuzda yüzde 5.4'e geriledi. Geçen yılın temmuz ayında ise ABD'de işsizlik oranı yüzde 10.2 seviyesindeydi. Yani işsizlik oranında son 1 yılda 4.8 puanlık düşüş yaşandı.

DESTEK PAKETİ GELDİ

İşsizlikteki düşüş ABD'de Başkan Joe Biden'ın mart ayında 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs kurtarma paketini imzalamasıyla neredeyse eş zamanlı olarak atılan normalleşme adımlarının etkisiyle hızlandı. ABD'de koronavirüs sebebiyle verilen destekler 4 trilyon doları aştı.

Dünyanın en büyük ekonomisinde istihdam tarafında yaşanan bu olumlu gelişme doların güçlenmesine, altının ise değer kaybetmesine yol açtı. Piyasaların gözü doğal olarak ABD ve Fed'de olsa da açıklanan haziran ve temmuz ayı istihdam verileri benzer bir trendin neredeyse dünya genelinde yaşandığını ortaya koydu.

G20'DE İŞŞİZLİK EN ÇOK TÜRKİYE'DE DÜŞTÜ

Temmuz/Haziran 2021 istihdam verilerini açıklayan G20 ülkeleri:

Ülke Tem.21 Haz.21 Tem.20 İsviçre 2.8 2.8 3.5 ABD 5.4 5.9 10.2 Hindistan 7 9.2 8.4 Kanada 7.5 7.8 10.9 Haz.21 May.20 Haz.20 Singapur 2.7 2.9 4.5 Japonya 2.9 3 2.9 Hollanda 3.2 3.3 4.5 Güney Kore 3.7 3.8 4.1 Almanya 3.7 3.7 6.3 Meksika 4 4 5.4 Rusya 4.8 4.9 6.3 Avustralya 4.9 5.1 7.5 Çin 5 5 5.7 İtalya 9.7 10.2 9.9 Türkiye 10.6 13.1 13.4

Salgını diğer ülkelere göre aldığı sert önlemlerle daha çabuk atlatan dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin'de de geçen yıl haziran ayında yüzde 5.7 olan işsizlik oranı Haziran 2020'de yüzde 5'e geriledi. Avrupa ekonomisinin motoru konumundaki Almanya'da ise işsizlik 1 yılda yüzde 6.3'ten yüzde 3.7'ye geriledi.

TÜİK de bugün haziran ayı istihdam verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı haziranda yüzde 10.6'ya geriledi. İşsizlik oranı Mayıs 2020'de yüzde 13.1, Haziran 2020'de ise yüzde 13.4 seviyesindeydi. G-20'de işsizlik en sert Türkiye'de düştü. Türkiye'de işsizlik oranında sadece 2 aylık bir zaman diliminde 3.2 puanlık iyileşme yaşandı.

Temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Haziran 2021:

Bu verilerin ne kadar toparlanmaya işaret ettiği ise tartışma konusu oldu. Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda, 1 ayda 823 bin düşüşle 3 milyon 399 bin kişiye geriledi. Söz konusu ayda işsiz sayısı düşerken aynı anda toplam işgücü de 22 bin kişi azalarak 31.984 bine geriledi. İşgücüne katılım oranı da 0.5 puan gerileyerek yüzde 50.2'ye düştü. Son 2 ayda işgücüne katılım 553 bin kişi azaldı. Bunun yanında haziranda iş gücüne dahil olmayanların sayısı ise 309 bin yükseldi.

TEMMUZDA İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI KALKTI

Bunun yanında temmuz ayı istihdam verilerinin de daha net bir resmi ortaya koyması bekleniyor. Bunun nedeni 1 Temmuz'da işten çıkarma yasağının kalkmış olması. Söz konusu yasağın kalkmasıyla şirketler maliyetleri kısmak için işçi çıkarma yoluna mı gitti, yoksa koronavirüs kısıtlamalarının kalkması dolayısıyla bir istihdam kaybı söz konusu olmadı mı gelecek ay anlaşılacak.