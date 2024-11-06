Salı günlerinin değişmeyen adresi; 'Bahar: Kalbinin Sesini Dinlemeye Var Mısın?'

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 23'üncü bölümü ABC1 20+ grubunda 8,92 izlenme oranı 21,38 izlenme payı, AB’de 8,24 oranı 22,75 izlenme payı, Total’de ise 6,97 izlenme oranı 18,22 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.

Sosyal medyada da 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', gündeme damgasını vurdu. Bahar etiketi, 5 saat 50 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ve Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı diziye, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?'IN 23'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Bahar, Timur’un açtığı dava yüzünden karşısında aile mahkemesi görevlilerini buldu. Görevliler Bahar’ın koşullarını inceledikten sonra Timur’un evini de ziyaret etti. Timur görevlilere iyi bir profil çizmeye çalışırken, Parla’yı da nüfusuna alacağını söyledi. Bütün bu süreçten dolayı çok yorulmuş olan Bahar, Çağla ile konuştu ve Çağla ise Evren’e Bahar’ın ona ihtiyacı olduğunu haber verdi. Böylece Çağla uzun süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen ikiliyi buluşturmayı başardı. Nihayet konuşmayı başarabilen Bahar ve Evren, yeniden bir araya geldi ve hastaneye de el ele girip sevgili olduklarını herkese ilan ettiler.

Evren, Bahar’dan bir şans daha istiyor; REKLAM Efsun’un varlıklı ve kıymetli müşterilerinden olan İpek, elbise provası sırasında Efsun’un evindeki atıştırmalıklardan yiyince birden fenalaştı. Acilen Peran Vakıf Hastanesi’ne kaldırılan İpek’e ilk müdahaleyi Bahar yaptı. Fıstık alerjisi olduğu anlaşılan ve tedavisi tamamlanan İpek, kendine geldikten sonra çok değerli bilekliğinin kaybolduğunu fark etti ve Bahar’ı bilekliği çalmakla suçladı. Tüm hastane seferber olup bilekliği ararken, Timur kamera kayıtlarında bilekliğin yere düştüğünü ve Evren’in kardeşi Cem’in bilekliği aldığını gördü. Bunu öğrenen ve soluğu Cem’in yanında alan Evren bilekliği aldı ve Reha Hoca‘ya teslim edip ne yapılması gerekiyorsa onu yapmasını istedi. Timur ise görüntülerde bilekliği net bir şekilde Cem’in aldığının görünmediğini ileri sürerek, genç bir çocuğun geleceğini yakmamak adına bu durumu örtbas etmeyi teklif etti. Evren itiraz etse de Reha Hoca da Timur’un düşüncelerine katılınca Cem’i ele vermediler. Olanları Bahar’la paylaşan Evren, onun da tavsiyesiyle Cem’le bağ kurmaya çalıştı.

Bileklik bulundu!; REKLAM Evren ve Timur arasında kıyasıya devam eden başhekimlik yarışı için toplanan kurul öncesi Timur, Evren’e göz dağı verdi. Hem başhekimliği istediğini söyleyen hem de Evren’in Bahar’dan uzak durmasını isteyen Timur, elinde Cem’in videosunun olduğunu ima etti. Kurulda vakıf başkanı, Evren’in yeni başhekim seçildiğini duyurdu, fakat Evren bu görevi reddetti ve Timur’a devretti. Böylece Peran Vakıf Hastanesi’nin yeni başhekimi Timur Yavuzoğlu oldu. Evren başhekimlik yarışından çekiliyor!;