Salih Uçan: Şampiyonluğa yetmez!

"Şampiyon olmak istiyorsak rakiplerimizle oynadığımız bu maçları kazanmalıyız. Beraberlik şampiyonluğa yetmez." diyen Salih Uçan, "Özellikle iç sahada. Duran toptan gol yedik. Gol yedikten sonra baskımızı arttırdık ve beraberliği yakaladık. Bireysel bir hatadan tekrar geri düştük. Bugün çok fazla bireysel hata yaptık. Devam edeceğiz. Kafamızı kaldırıp devam edeceğiz." dedi.

CENK TOSUN: ŞANSSIZLIK, HAKEM KARARLARI...

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cenk Tosun ise "Çift forvete döndükten sonra çok baskılı oynadık ve 2-2 yaptık. Üçüncü golü de bulabilirdik. Sahamızda son üç maçı kazanamadık, üzgünüz. Şanssızlık, hakem kararları... Zaman zaman maç içinde kopuşlar. Taraftarlarımızı, bizi destekliyor. Onlara bir şey vermek istiyoruz. Bu maçın analinizi yapacağız ve haftaya kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.