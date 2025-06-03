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        Haberler Gündem Salihli'de 58 bin 860 makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Salihli'de 58 bin 860 makaron ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:59 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:59
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        58 bin 860 makaron ele geçirildi
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri E.T'nin (41), aracında kaçak tütün ürünleri bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Durdurulan araçta yapılın aramada 58 bin 860 dolu makaron ile 10 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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