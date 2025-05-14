Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!

        İzmir'de, geçen yıl bir işletmede yediği kumpir sonrası gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve 2 gün sonra hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat'ın ölümüne ilişkin tutuklanan iş yeri sahibi N.D. için 20 yıla kadar hapis istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 07:36 Güncelleme: 14.05.2025 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salmonella bakterisi bulunmuştu! Öldüren kumpire istenen ceza açıklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir Buca'da yaşayan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat (60) ve oğlu Gökhan Zeyrek (11), 28 Aralık 2024'te Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yemiş, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden aile, tedavilerinin ardından evlerine dönmüştü.

        ÜÇÜ DE HASTANELİK OLDU

        AA'daki habere göre ertesi gün de rahatsızlıkları devam eden anne, kızı ve torunu tekrar hastaneye başvurmuş, acil servisteki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

        İKİ SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Olaydan 2 gün sonra evinin tuvaletinde öldüğü belirlenen Servet Polat'ın ailesi işletmeden şikayetçi olmuş, gözaltına alınan işletme sahibi N.D, "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

        SANIK İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ailesiyle Buca'daki bir işletmede kumpir yemesinin ardından sağlık sorunları yaşayan ve 2 gün içerisinde vefat eden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin tutuklu sanık N.D. hakkında iddianame hazırladı.

        RAPOR: GIDA ZEHİRLENMESİ

        İddianamede, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun raporuna göre Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkiklerle ölümün meydana geliş şeklinin "gıda zehirlenmesi" sonucu meydana geldiğine yer verildi.

        SALMONELLA BAKTERİSİ BULUNDU

        Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünün muayene ve analiz raporunda da kumpir numunesinde salmonella bakterisi bulunduğunun tespit edildiği aktarılan iddianamede, iş yerinde satışa sunulan kumpirin salmonella bakterisi taşıdığı ve bu nedenle insan sağlığı için tehlike oluşturduğu kaydedildi.

        TOPLAM 20 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

        İşletme sahibi N.D. hakkında, Servet Polat'ın ölümü, diğer müştekilerin zehirlenmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla "taksirle ölüme neden olma" suçundan 15 yıla kadar, "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan da 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        İddianame, İzmir Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası!
        Otopsi sonucu bekleniyor! Kumpir öldürdü iddiası! Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #İzmir
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        Kayınvalide damat olayında soruşturma tamam!
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine kimler katılacak?
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        "Vergide büyük indirim düzenlemesi tamam gibi"
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Cannes'da Trump'a sert eleştiriler
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Rapor kullanımında süreye dikkat!
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı: Trump, Şara ile görüşecek
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Aç değilken de yiyor musun? 'Tamamen duygusal' olabilir!
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        Macron: Nükleer bombalar hakkında görüşmeye açığız
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        'Alt-Girl'ler dolu dizgin geliyor
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"