Salon İKSV'de yeni sezon 12 Şubat'ta başlıyor

Salon İKSV, post-punk’tan caz’a, folk-pop’tan indie’ye uzanan keşif programıyla kapılarını 12 Şubat’ta açacak. Bu ay +1’in katkılarıyla 12 Şubat Perşembe akşamı, Londra çıkışlı post-punk ve indie rock grubu bar italia, 14 Şubat Cumartesi akşamı Kanada’nın indie rock külliyatının en önemli parçalarından The Dears, Salon’a konuk olacak. 21 Şubat Cumartesi akşamı, doğaçlamayı merkezine alan canlı performans projesi Jen Sessions; farklı coğrafyalardan müzisyenleri aynı sahnede bir araya getirerek Salon İKSV’de tek seferlik, ritim dolu bir geceye imza atacak.

Salon İKSV'nin dopdolu yeni sezonunda; Second, Selin Sümbültepe, Radyo Modart Salon'da: AGAB, Dilhan Şeşen, Onurr, The Ringo Jets ve Gitkin, +1'in katkılarıyla Zeyne, Islandman ve Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü Konserleri kapsamında Makaya McCraven sahnede yer alacak.

12 Şubat Perşembe, 20.30

Londra çıkışlı post-punk ve indie rock grubu bar italia, 2020 yılında Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi ve Sam Fenton tarafından kuruldu. İlk albümleri Quarrel’dan yayımlanan “skylinny” parçasıyla dikkat çeken grup, üretkenliğini kesintisiz sürdürerek Glastonbury ve Coachella gibi prestijli festivallerde yer aldı. 2025’te dinleyiciyle buluşturdukları Some Like It Hot, Marilyn Monroe ruhunu yansıtan romantik ve enerjik yapısıyla öne çıktı. Dry Cleaning, Wolf Alice ve Fontaines D.C. ile bir Shoreditch pub’ında yan yana oturuyormuş hissi veren bar italia, zarif ama melankolik, dopamin yüklü riff’leriyle Salon İKSV sahnesine konuk olacak.

+1 Sunar: The Dears

14 Şubat Cumartesi, 21.00

Kanada indie rock sahnesinin yapıtaşları arasında yer alan The Dears, Murray Lightburn öncülüğünde 1995’te kuruldu. Natalia Yanchak’ın gruba katılımıyla şekillenen, chamber pop ve kabare etkileri taşıyan müzikal dili; The Tragically Hip ve Keane gibi isimlerle çıktıkları turnelerde geniş kitlelere ulaştı. Lightburn’ün ayırt edici vokali, Serge Gainsbourg, Morrissey ve Damon Albarn etkilerinin harmanlanmasıyla kendine özgü bir karakter kazandı. İstanbul Caz Festivali ve Salon İKSV sahnesiyle güçlü bir bağ kuran The Dears, Sevgililer Günü’nde hem çiftlere hem de yalnızlara hitap eden unutulmaz bir indie rock performansı sunmaya hazırlanıyor.

Jen Sessions

21 Şubat Cumartesi, 21.00

Farklı türlerden ve coğrafyalardan müzisyenleri doğaçlama ekseninde buluşturan canlı performans projesi Jen Sessions, konserleri giriş, gelişme ve sonuç yapısı etrafında kurgulayarak sahnede yer alan perküsyonlar ve sürpriz konuklarla ritmi yüksek gecelere imza atıyor. Jen Sessions’ın benzersiz bir virtüozite şöleni sunacağıkonserde; Tamer Temel (saksofon), Sercan Pamuk (akordiyon), Kamucan Yalçın (klarnet), Samet Kılıç (elektrik gitar), Ahmet Alân (perküsyon), İsmail Altunbaş (perküsyon), Recep Ordu (perküsyon), Barış Öztürk (bas) ve Ozan Kartal (davul) sahnede olacak.