Avustralya Sidney'de yaşayan Sam Ballard, 19 yaşındayken gittiği bir partide hayatını hatasını yaptı. Girdiği bir iddiayı kaybeden Ballard, salyangoz yedi. Bu, onun hayatını tamamen değiştirdi.

News.com'un haberine göre; Ballard, salyangozu yuttuktan hemen sonra bir şikayet yaşamadı ama sonraki günlerde bacaklarında ciddi ağrılar meydana geldi.

Talihsiz genç, yediği salyangoz nedeniyle bu tür şikayetler yaşadığını düşünüyordu ama Ballard'ın annesi, ona endişelenmemesi gerektiğini söyledi.

Şikayetleri artınca hastaneye kaldırılan Ballard'ın fare akciğerinde bulunan kurtla enfekte olduğu belirtildi.

Hayatı birden kabusa dönen Ballard 420 gün komada kaldı ve komadan uyandığında beyin hasarı meydana geldi.

Felç kalan Ballard sekiz yıl boyunca bu şekilde yaşadı ama tıbbi komplikasyonlar nedeniyle geçen hafta cuma günü hayatını kaybetti.

Sam Ballard'ın bir arkadaşı, Sam'in yediği sümüklü böcekte akciğer kurdu olduğunu, bu nedenle Ballard'ın durumunun bu noktaya geldiğini vurgulayrak, "Sam salyangozu yuttuktan sonra hemen hastalandı. Acilen hastaneye kaldırılan Sam'in akciğer kurdu ile enfekte olduğu tespit edildi" dedi.

Talihsiz gencin annesi Katie Ballard ise erkeklerin gereksiz yere cesur olduklarını ama Sam'in arkadaşlarını bu olay yüzünden suçlamadığını belirtti.

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