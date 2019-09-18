Jesse Marsch'ın çalıştırdığı Red Bull Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Felice Mazzu'nun yönetimindeki Genk'i konuk etti.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında 19 yaşındaki genç futbolcu Haland ile öne geçen Salzburg, 34. dakikada Haland ile bir gol daha buldu. Karşılaşmanın 36. dakikasında Hwang'ın golüyle farkı 3'e çıkaran Salzburg, 40. dakikada Lucumi'nin golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi.

Avusturya temsilcisi ilk 45 dakikanın son bölümünde Haland ve Szoboszlai ile iki gol daha buldu ve devreye 5-1'lik üstünlükle girdi.

Genk, 52. dakikada Samatta'nın golüyle skoru 5-2'ye getirdi. Salzburg'un 6. golü ise 66. dakikada Andreal Ulmer'den geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Salzburg, Genk'i 6-2 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Genk'te Ianis Hagi oyuna 72. dakikada dahil olurken Mbwana Samatta kırmızı kart gördü.