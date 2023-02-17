Sam Adekugbe: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim

DHA

Galatasaray'ın Hatayspor'dan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Sam Adekugbe, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzaladı. Kanadalı sol bek, imzaların ardından Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğini ifade eden Adekugbe, "Ne yazık ki yaşadığımız felaketten birçok insan etkilendi. Deprem anında tesise geldim ve takımdakileri görmek istedim. Tek isteğim, herkesin huzur içinde olmasını görebilmek ve onlara yardım edebilmek oldu. Transferim hakkında konuşmam gerekirse, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim. Takıma uyum sağlayarak, şampiyonluk için yardım etmek istiyorum. Takıma kendimi adayacağım" ifadelerini kullandı.