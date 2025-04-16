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        Sam Altman’dan Elon Musk’a yeni meydan okuma!

        OpenAI, ChatGPT'nin görüntü oluşturma teknolojisiyle desteklenen bir sosyal medya platformu geliştirerek X'e kafa tutuyor. Sam Altman'ın bu cesur adımı, Elon Musk ile rekabeti kızıştırırken Meta, Bluesky ve diğer rakipleri de hedef alıyor.

        Giriş: 16.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:51
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        X'e yeni rakip sosyal medya platformu
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        Yapay zeka dünyasının öncüsü OpenAI, ChatGPT ve Sora gibi yenilikleriyle adından söz ettirirken, şimdi sosyal medya sahnesine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. The Verge’ün 15 Nisan 2025 tarihli haberine göre, OpenAI CEO’su Sam Altman, X’e (eski adıyla Twitter) rakip bir sosyal medya platformu için erken aşamada çalışmalar yürütüyor. ChatGPT’nin görüntü oluşturma yeteneklerini merkeze alan bir sosyal akış prototipi geliştiren şirket, Altman’ın dış paydaşlardan görüş topladığı bir projeyle dikkat çekiyor. Bu hamle, Altman ile X’in sahibi Elon Musk arasındaki gerilimi tırmandırırken, Meta, Bluesky, Mastodon ve Threads gibi sosyal medya devleriyle de rekabeti alevlendiriyor.

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        OpenAI’ın yeni sosyal medya platformu, henüz bir prototip aşamasında olsa da, ChatGPT’nin GPT-4o modelinin görüntü oluşturma teknolojisine dayanıyor. Kullanıcıların anime tarzı görseller gibi yaratıcı içerikler üretip paylaşabileceği bir akış sunmayı hedefleyen platform, X’in gerçek zamanlı etkileşim modeline benzer bir yapı vadediyor. The Verge’e göre, Altman bu proje için dışardan geri bildirim topluyor, ancak platformun bağımsız bir uygulama mı olacağı yoksa ChatGPT’ye entegre mi edileceği henüz netlik kazanmış değil. OpenAI’ın bu adımı, şirketin yalnızca yapay zeka geliştiricisi olmaktan öte, sosyal medya gibi kullanıcı odaklı bir ekosisteme adım atma çabasını yansıtıyor.

        Bu girişim, OpenAI’ın Elon Musk ile olan rekabetinde yeni bir sayfa açıyor. Musk, OpenAI’ın kurucu ortaklarından biri olmasına rağmen 2018’de yollarını ayırarak xAI’ı kurmuş ve Grok gibi ChatGPT’ye rakip teknolojiler geliştirmişti. Şubat 2025’te Musk’ın OpenAI’ı 97.4 milyar dolarlık bir teklifle satın alma girişimi, Altman’ın “9.74 milyar dolara X’i alırız” şeklindeki esprili yanıtıyla geri çevrilmişti. Bu olay, iki lider arasındaki gerilimi iyice su yüzüne çıkardı. OpenAI’ın X’e rakip bir platform geliştirmesi, Musk’ın sosyal medya ve yapay zeka alanındaki egemenliğine doğrudan bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor.

        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı Haberi Görüntüle

        RAKİPLER GİDEREK ARTIYOR

        OpenAI’ın sosyal medya hamlesi, yalnızca X ile sınırlı değil; Meta, Bluesky, Mastodon ve Threads gibi diğer oyuncularla da rekabeti kızıştırıyor:

        • Meta: Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, kendi yapay zeka asistanı için bağımsız bir uygulama geliştiriyor ve bu uygulamanın sosyal bir akış içereceği söyleniyor. Şubat 2025’te Altman, Meta’nın ChatGPT’ye rakip bir uygulama planına karşılık X’te “Belki biz de bir sosyal uygulama yaparız” diyerek rekabet sinyali vermişti. Meta’nın devasa kullanıcı verisi tabanı, OpenAI’ın gerçek zamanlı veri toplama hedefiyle doğrudan çatışıyor. Bununla birlikte şirketin Threads uygulaması da X ile rakip olmak için gelmiş ancak yeterli başarıyı yakalayamamıştı.
        • Threads: Meta’nın 2023’te X’e rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, Instagram entegrasyonu sayesinde kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı. OpenAI’ın sıfırdan bir kullanıcı tabanı oluşturma çabası, Threads’in bu avantajına karşı zorlu bir mücadele verecek.
        • Bluesky: Twitter’ın eski CEO’su Jack Dorsey’nin desteklediği Bluesky, merkeziyetsiz yapısıyla hızla büyüyor. 3 Mart 2025 itibarıyla 32 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan platform, X’in tartışmalı politikalarından kaçan kullanıcıları çekiyor. Bluesky’nin “Starter Pack” özelliği, kullanıcıların ilgi alanlarına göre küratörlü hesapları takip etmesini kolaylaştırarak cazibesini artırıyor. OpenAI’ın platformu, Bluesky’nin kullanıcı dostu yaklaşımıyla yarışmak zorunda kalacak.
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç
        Twitter'dan BlueSky'a dijital göç Haberi Görüntüle
        • Mastodon: Merkeziyetsiz bir diğer platform olan Mastodon, açık kaynaklı yapısıyla özgürlükçü kullanıcıları kendine çekiyor. Mastodon’un kurucusu Eugen Rochko, Bluesky ile işbirliği görüşmeleri yaptığını ancak protokol farklılıkları nedeniyle anlaşamadıklarını açıklamıştı. OpenAI’ın daha merkezi bir yapıyla gireceği sosyal medya alanı, Mastodon’un sadık niş topluluğuyla karşı karşıya gelebilir.

        VERİNİN GÜCÜ

        OpenAI’ın sosyal medya platformu geliştirme kararının ardında, gerçek zamanlı kullanıcı verilerine erişim hedefi yatıyor. X ve Meta gibi platformlar, kullanıcı verilerini yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıyor. Business Insider’a konuşan Idealab kurucusu Bill Gross, OpenAI’ın kendi sosyal ağını kurarak hem veri toplamak hem de Musk’a karşı üstünlük sağlamak istediğini belirtti. OpenAI’ın 40 milyar dolarlık rekor fonlama turu, bu tür iddialı projeleri destekleyecek finansal gücü ortaya koyuyor. Ayrıca, ChatGPT’nin Ghibli tarzı görsel oluşturma özelliğiyle bir saatte bir milyon kullanıcı kazanması, OpenAI’ın sosyal medya potansiyelini kanıtlıyor.

        ALTMAN-MUSK ATIŞMASINDA YENİ CEPHE

        OpenAI’ın sosyal medya girişimi heyecan uyandırsa da önemli riskler barındırıyor. X’in 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve Musk’ın platform üzerindeki etkisi, yeni bir oyuncunun pazar payı kazanmasını zorlaştırabilir. Bluesky ve Mastodon gibi merkeziyetsiz platformlar, gizlilik ve özgürlük arayan kullanıcılar için daha cazip olabilir. OpenAI’ın başarısı, kullanıcı deneyimi, içerik moderasyonu ve veri gizliliği politikalarına bağlı olacak. ChatGPT’nin popülaritesini sosyal medyaya taşıyıp taşıyamayacağı ise merak konusu.

        OpenAI’ın X’e rakip sosyal medya platformu geliştirme girişimi, Sam Altman’ın teknoloji dünyasındaki vizyonunu genişletme kararlılığını gösteriyor. Elon Musk ile rekabeti alevlendiren bu hamle, Meta, Bluesky, Mastodon ve Threads gibi oyuncularla da yeni bir mücadele başlatıyor. ChatGPT’nin görüntü oluşturma teknolojisiyle güçlendirilen bu platform, sosyal medya dünyasında dengeleri değiştirebilecek mi? Teknoloji dünyası, Altman’ın bir sonraki hamlesini nefesini tutarak bekliyor.

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