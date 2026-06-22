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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Samed Ağırbaş, Londra Borsası’nın açılış gongunu iklim eylemi için çaldı

        Samed Ağırbaş, Londra Borsası’nın açılış gongunu iklim eylemi için çaldı

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Londra Borsası'nın açılış gongunu çalarak küresel finans dünyasına iklim eylemi çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 21:35 Güncelleme:
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        Samed Ağırbaş, Londra Borsası'nın açılış gongunu iklim eylemi için çaldı

        Ağırbaş, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde küresel bir vizyona dönüşen Sıfır Atık yaklaşımının, iklim değişikliğiyle mücadelede finansman, inovasyon ve döngüsel ekonomiyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

        İklim değişikliğiyle mücadelede finansmanın, yenilikçi çözümlerin ve uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Londra İklim Eylem Haftası (LCAW) 2026, küresel iklim liderlerini bir araya getirdi.

        Londra İklim Eylem Haftası kapsamında gerçekleştirilen Londra Borsası açılış töreninde, iklim finansmanı ve yeşil dönüşüm gündemi öne çıktı. Törene; COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Birleşik Krallık İklim Özel Temsilcisi Rachel Kyte, Etiyopya Dışişleri Bakanı ve COP32 Başkanı Gedion Timothewos ile Yeşil Finans Enstitüsü (GFI) CEO’su Dr. Rhian-Mari Thomas OBE katıldı.

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        Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Londra Borsası Piyasa Açılış Töreni’nde gerçekleştirdiği konuşmada iklim finansmanının küresel dönüşümdeki kritik rolüne vurgu yaptı. Ağırbaş, tören kapsamında Londra Borsası’nın açılış gongunu çalarak küresel finans dünyasına iklim eylemi ve sürdürülebilir gelecek için güçlü bir mesaj verdi.

        “DÜNYANIN DAHA FAZLA VAADE DEĞİL, İLERLEMEYE İHTİYACI VAR”

        Samed Ağırbaş, Londra Borsası’ndaki açılış konuşmasında COP31 sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, iklim hedeflerinin somut uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

        Ağırbaş, “COP31’e doğru ilerlerken, dünyanın daha fazla vaade ihtiyacı yok. İhtiyacı olan şey ilerleme. Finansman kaynaklarını açığa çıkarmalı, inovasyonu hızlandırmalı ve sıfır atık ile döngüselliği dönüşümün ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasının merkezine yerleştirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

        İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel bir konu olmadığını, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunu belirten Ağırbaş, bu geçiş sürecinin toplumun tüm kesimlerine fayda sağlaması gerektiğini vurguladı.

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        Ağırbaş, “Ayrıca bu geçiş sürecinin insanlar, özellikle de kadınlar ve gençler için fayda sağlamasını sağlamalıyız. COP31 sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir fırsattır. Bu sayede uygulamaya geçmek mümkündür” dedi.

        SIFIR ATIK FORUMU’NUN KÜRESEL VİZYONU LONDRA’DA PAYLAŞILACAK

        Londra İklim Eylem Haftası, her yıl haziran ayında yatırımcıları, finans kuruluşlarını, işletmeleri, kamu temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek iklim eyleminin hızlandırılması için küresel bir platform oluşturuyor.

        Hafta boyunca finans, enerji, doğa, politika ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilirken, iklim hedeflerine ulaşmada ortak akıl ve kolektif hareketin önemi vurgulanıyor.

        Londra İklim Eylem Haftası kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin ortaya koyduğu Sıfır Atık vizyonu doğrultusunda, Sıfır Atık Vakfı’nın küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalar ve Sıfır Atık Forumu’nun öncelikleri de gündeme taşınacak.

        GELECEĞİN DÜNYASI İÇİN DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

        Sıfır Atık Vakfı, iklim değişikliğiyle mücadelede finansman, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilir yaşam modellerinin birbirini tamamlayan unsurlar olduğuna dikkat çekerek, küresel ortaklıkların güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

        Sıfır Atık yaklaşımı, yalnızca atıkların yönetilmesini değil; üretimden tüketime kadar tüm yaşam döngüsünün yeniden değerlendirilmesini hedefleyen kapsamlı bir dönüşüm modeli olarak öne çıkıyor. Bu anlayış, iklim değişikliğiyle mücadelede kaynak verimliliğini artıran ve doğal varlıkların korunmasına katkı sağlayan bütüncül bir yaklaşım sunuyor.

        COP31 sürecine doğru ilerlerken Sıfır Atık Vakfı; iklim finansmanının güçlendirilmesi, döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi için uluslararası platformlarda aktif rol almaya devam ediyor.

        Londra Borsası’nda verilen mesaj, iklim eyleminin yalnızca çevre politikalarının değil, aynı zamanda küresel finans sisteminin de merkezinde yer alması gerektiğini ortaya koydu. Daha yaşanabilir bir gelecek için finans, teknoloji, kamu ve toplumun ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

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