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Samet Aybaba: Ülke futbolunda ekonomik kriz var

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, futbolda ekonomik bir kriz olduğunu belirterek, "Bu nedenle biz kendi içimizdeki oyuncuları yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, kaliteli yabancı oyuncuları bunların üstüne katarak takım oluşturmalıyız" dedi

17 Ekim 2018 Çarşamba, 12:40 | Güncelleme: DHA

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, İkinci Başkan Cem Öztürk ile birlikte Bursa Fan Club Derneği'nin yemeğine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Aybaba, Bursaspor'un başarısı için çalıştıklarını dile getirerek, "Takımımızı yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, sahada da her şeyi doğru yansıtan, coşkulu istekli bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Ancak bunların kolay bir iş olmadığını dile getiren Aybaba, "Ülke futbolunda ekonomik bir kriz var. Bu nedenle tercihlerde doğru karar verebilme şansımız azaldı. Bu nedenle biz kendi içimizdeki oyuncuları yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz, kaliteli yabancı oyuncuları bunların üstüne katarak takım oluşturmalıyız. Biz bu şekilde bir başarı ivmesi yakalamalıyız. Bursa güzel bir futbol şehri, daha yukarılara nasıl çıkar bence bu planlamayla çıkar diye düşünüyorum. Hepimiz takımımıza sahip çıkacağız, bu tek başına yapılacak bir iş değil herkesin bu kulübe sahip çıkması gerekli. Eğer bu takım Bursa'nın yeterli desteğini almazsa ben başarılı olacağına inanmıyorum. Herkesin yapabileceğinin en üst düzeyini yapması gerekiyor eğer bunu yakalarsak bu takım yine eski günlerdeki gibi yukarılarda yer bulacaktır. Hedefi şampiyonluk olan bir takım oluşacaktır. Şampiyonluk olur kupa şampiyonluğu olur bunlar kendiliğinden gelmeye başlar" ifadelerini kullandı.

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