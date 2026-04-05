Sami Uğurlu: Atılan 3 gol bizim için gayet iyiydi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

"ATILAN 3 GOL BİZİM İÇİN GAYET İYİYDİ"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Maçın 90 dakikasını değerlendirdiğimizde ilk yarı ve ikinci yarı birbirinden farklı 45 dakika oynadığımızı söyleyebilirim. Puanların, puan tablosunun, rakibe bakınca çok stresli bir maç olacağını tahmin ediyorduk. Bazı maçlarda futboldan daha çok skor beklemek zorundasınız. Bugün de o maçlardan bir tanesiydi. Çok mücadele etmek gerekiyordu. İyi futbol özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha rahat oynadığımızı söyleyebilirim. Ancak ilk 45 dakika bizim istediğimiz bir oyun olmadı. Bu süreçte maç biraz daha gelgitli oldu. İkinci yarı oyuna da fena başlamadık aslında. Daha sonrasında rakibin 10 kişi kalması sonrasında da atılan 3 gol bizim için gayet iyiydi. Kazanılması gereken bir maçta kazandık. Ligin bitmesine daha 6 hafta var. Çok zor maçlar var. Kazanmamız gereken maçlar var. Deplasman maçlarımız zor, içerideki maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Finalle girdik, son 6 maç. Son 6 maçı da yüzde yüzümüz ile oynamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.