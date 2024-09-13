Sami Uğurlu, HT Spor'a konuştu: Avrupa kupalarını hedefliyoruz!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada bitiren Kasımpaşa yeni sezona da iddialı başladı. Ligde başarılı bir performans sergileyen Kasımpaşa'nın Teknik Direktörü Sami Uğurlu, HT Spor'a konuk oldu. HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, yeni sezonda da Avrupa kupalarını hedeflediklerini dile getirdi.

📺 Özel röportaj



🔹 "Avrupa kupalarını hedefliyoruz."

🔹 "Doğru transferler yaptık."

🔹 "Fenerbahçe maçına hazırız."



🎙️ Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/nU5zdFmsH9 — HT Spor (@HTSpor) September 13, 2024

İşte Sami Uğurlu'nun açıklamaları:

"Şu ana kadar nasıl geçti, sezon sizin için nasıl gidiyor?"

"Sezona daha iyi bir başlangıç bekliyorduk. İlk 4 maçta aldığımız puan daha fazla olabilirdi. İlk maçta son dakikalarda yediğimiz 2 golle maçı kaybettik yine diğer maçta son dakikalarda yediğimiz golle maçı kaybettik. Bizim beklediğimiz puan tabiki bundan daha fazlasıydı çünkü geçen sezonu çok iyi bitirdik aynı kadroyu koruduk iki üç oyuncu dışında. Daha iyi bir başlangıç bekliyorduk Rizespor maçında aldığımız 3 puan biraz telafi etti."

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"AVRUPA KUPALARINI HEDEFLİYORUZ!"

"Geçen seneyi 5. sırada bitirdik ve 56 puan kulüp tarihinin en fazla puan toplanan sezonuydu. Bütçenin düşük olmasına, çok fazla rotasyonda oyuncu kullanamamıza rağmen çok ciddi bir puan topladık bu sezon da o başarının altına inmek istemiyoruz. Evet beşinci bitirdik ama hedeflediğimiz Avrupa kupalarına gidemedik. Bu sene de en az ilk 5'e girip hem Türkiye Kupası hem de sıralamayla birlikte Avrupa kupalarını hedefliyoruz."

"İSTEDİĞİMİZ TRANSFERLERİ YAPTIK"

"Doğru transfer kesinlikle önemli. Burada Kasımpaşa olarak biz bunu iyi yapıyoruz. Serkan Reçber, CEO olarak burada bunu iyi sağlıyor efor sarfediyor. Bakıyoruz ilk dört haftada son dakikalarda yediğimiz gollerle kaybettik maçları oyuncu değğişikliği çok fazla yapamadık. Çünkü transfer yapmamız gerekiyor ancak bununla birlikte belirli bir bütçemiz var bunu beklemek gerekiyor. İlk 4 haftayı kurtaracağız diye 32 haftayı çöpe atmak doğru değil. Evet geç transfer yapıyoruz doğru ancak bizim istediğimiz oyuncuları alabilmek için de o bütçeler yeterli olmuyor. Geçen senenin üzerine koymak istiyorsak hem puan olarak hem sıralama olarak kaliteli oyuncularla takviye yapmamız gerekiyor. Bizim elimizde kaliteli oyuncular var iyi bir kadromuz var ancak rotasyonda problemlerimiz vardı. Oyuncu değiştiremeden tamamlamdığımız maçlar olmuştu burayı genişletmek istiyorduk doğru oyuncularla genişletmek istiyorduk. Bunu geçen hafta gelen oyuncularla tamamladığımızı söyleyebiliriz. İstediğimiz transferlerin yüzde 90-95'ini yaptık diyebiliriz. İyi oyuncular, kaliteli oyuncular aldık. İyi oyuncuları almak istiyorsak bu bütçelerle biraz beklemek gerekiyor dolayısıyla. Bunu da doğru yaptığımızı düşünüyorum. Bu seneki hedefimiz için bizi cesaretlendiriyor diyebilirim."